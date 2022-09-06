1xBet = 1xСтавка: у ЗМІ вказали на очевидний зв’язок з рф букмекера, що працює в Україні

Букмекерський бренд 1xBet, якому у березні 2022 року у розпал війни Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дозвіл працювати на українському ринку, прямо пов'язаний з іншим російським букмекером 1xСтавка й вони обидва належать одним і тим же громадянам росії, пише у своєму розслідуванні видання Delo.ua.

Нагадаємо, 27 серпня Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей на своїй сторінці у Facebook заявила, що не отримала «жодного підтверджуючого документа від компетентних органів державної влади щодо наявності зв'язків ТОВ „ТБК“ та власників бренду „1XBET“ з державою-агресором».

Проте, як пише «Дело», швидше за все КРАЇЛ, ухвалюючи рішення про видачу ліцензії російському оператору азартних ігор, не просила перевірку на його причетність до країни-агресора у СБУ чи БЕБ.



«Якщо такого звернення не було (до моменту ухвалення рішення про видачу ліцензій, — Авт.), то це порушення процедур і, можливо, певний елемент корупції», — заявив народний депутат Ярослав Юрчишин.

«Засновниками 1xBet є троє уродженців російського Брянська Роман Семіохін, Дмитро Казорін та Сергій Каршков. Коли їхній проєкт 1xBet на початку десятих років розвився з масштабів регіонального і став мало не головною букмекерською конторою рф, вони придбали ТОВ „Букмекер Паб“, від якого спочатку 1xBet й працював. До 2014 року, коли працювали без ліцензій 1xBet, почали цікавитися російські правоохоронні органи. Тоді брянчани запустили паралельно виключно для російського ринку бренд 1xСтавка, на який отримали всі необхідні російські ліцензії», — йдеться у розслідуванні «Дела».

Зокрема наголошується, що бренд 1xBet, який не має ліцензій на росії і заборонений там, йде розвиватися на Захід, отримавши ліцензію голландської заморської території Кюрасао, а бренд 1xСтавка продовжує працювати на росії під ліцензією ТОВ «Букмекер Паб».

«Але як і тоді, так і зараз 1xBet і 1xСтавка — бренди однієї і тієї ж російської компанії, як би „брянська трійця“ сьогодні не намагалася переконувати всіх, що 1xBet не має жодного відношення до 1xСтавка», — пише «Дело» і зазначає, що один із засновників 1xBet Дмитро Казорін аж до 16 червня 2022 року був співзасновником ТОВ «Букмекер Паб», яке оперує брендом 1xСтавка на росії.



«Зв'язок 1xBet до 1xСтавка простежується ще й за тим фактом, що останні роки ТОВ «Букмекер Паб», укладаючи спонсорські контракти з російськими футбольними клубами, на форму гравців команд наносило логотип не легальної на росії 1xСтавка, а з забороненого там 1xBet, через що Федеральна антимонопольна служба оштрафувала як мінімум футбольний клуб «Локомотив», — пише «Дело» і нагадує, як юристи клубу відповідали, що товарний знак 1X зареєстрований на ТОВ «Букмекер Паб», а слово «bеt» — це всього лише англійська версія слова «ставка» .

Крім того, на підтвердження прямого зв'язку 1xBet до 1xСтавка автор матеріалу наводить той факт, що сайт 1xbet.ru досі належить ТОВ «Букмекер Паб»: «І сьогодні при спробі зайти на цей сайт відбувається автоматична переадресація на сайт 1xstavka.ru» .

Виручка ТОВ «Букмекер Паб» за 2021 рік склала 17,6 млрд рублів.

«Дозволяти працювати в Україні 1xBet — це поповнювати російський бюджет та інвестувати у російську економіку», — резюмує автор розслідування.





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