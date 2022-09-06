Перші півсотні тисяч убитих рашистів: втрати Росії у війні подолали «психологічний бар'єр»

Російські окупанти не вважають на свої ні людські, ні ресурсні втрати, які зазнають в Україні. На сьогодні з початку повномасштабного вторгнення армія росії скоротилася на 50150 військових.

Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Крім людських ресурсів, бойові втрати противника на 6 вересня орієнтовно склали:

- танків — 2077 (+9 за добу) одиниць;

- бойових броньованих машин — 4484 (+25); а

- артилерійських систем — 1179 (+22);

- РСЗВ — 296 (+2);

- вертольотів — 207 (+1);

- БПЛА — 876 (+9);

- крилатих ракет — 209 (+4);

- автомобільної техніки та автоцистерн — 3305 (+19);

— спеціальної техніки — 109 (+2).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.



Українці у коментарях, звичайно, не могли не обговорити кількість вбитих путінців й подякувати нашим воїнам за «подолання психологічного бар'єру» у півсотні тисяч ліквідованих окупантів — тепер зростання кількості «відправлених до кобзона» путінців напевно збільшуватиметься.

Нагадаємо, противник компенсує свої невдачі на фронті знищенням українських міст та сіл. Вночі та сьогодні вранці під масовані удари росіян потрапили Дніпропетровська та Харківська області. Є вбиті та поранені, зруйнована інфраструктура, житлові будинки. У Кривому Розі горить нафтобаза.



126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram