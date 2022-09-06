Минулої доби противник завдав 3 ракетних та більш як 35 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ніч з 5 на 6 вересня російські окупанти розпочали з підступних ракетних ударів по цивільних об'єктах у містах Бахмут та Костянтинівка, повідомили у Генштабі.



Росіяни продовжують розміщувати особовий склад та військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) у Херсонській області, а також використовують Святотроїцький храм у Малій Камишувасі Харківської області як польовий шпиталь.

Сили оборони утримують певні рубежі та не допускають просування супротивника вглиб території України.

Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога у районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.

Минулої доби для підтримки дій наземних угруповань українська авіація завдала понад 30 ударів, спрямованих на поразку живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об'єктів ворога.

Силами протиповітряної оборони збито керовану крилату ракету над Миколаївською областю.

В результаті злагодженої роботи авіації та артилерії уражено кілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійська батарея супротивника.

Водночас експерти Інституту вивчення війни (ISW) впевнені, що контрнаступ ЗСУ відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал росії на окупованому півдні України.

В ISW зазначають, що контрнаступальні дії українських військ завадили планам рашистів провести так звані «референдуми» на окупованих територіях. Налякані загарбники зупинили всі процеси «з міркувань безпеки».



«Українські війська мають намір поступово зводити нанівець можливості російського тактичного та оперативного рівня у Херсонській області, і це, ймовірно, вплине на адміністративні та бюрократичні можливості окупантів», — додали в ISW.

Нагадаємо, в останніх числах серпня ЗСУ збільшили свою активність на півдні. Багато експертів вважають, що росіянам швидше за все не вдасться зупинити наступ українців на Херсон.



Українська розвідка також працює у тилу ворога. Учора українські спецпризначенці під час спецоперації в одному з окупованих населених пунктів Запорізької області знищили низку об'єктів, які окупанти використовували як місця базування, підірвали місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму.

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