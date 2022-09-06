Російський ворог обстріляв Харківську та Дніпропетровську області: є вбиті та поранені (відео)

У ніч проти 6 вересня російські фашисти обстріляли Харків та райони, а також Дніпропетровську область.



У Харкові в одному випадку попадання було у приватний житловий будинок. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки, повідомив мер Ігор Терехов.







«У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла. Від розльоту осколків спалахнув будинок. Без постраждалих» , — йдеться у повідомленні.



Голова Харківської ОДА Олег Синегубов також заявив, що в області під обстрілом був Харківський, Богодухівський та Лозівський райони. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі.

У Золочеві загинули 2 особи 39 та 52 років, пошкоджено 7 житлових будинків.



Також окупанти у ніч проти 6 вересня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога поранення отримали дві людини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.





"Вночі знову обстріляно Нікопольщину. Російські окупаційні війська тричі накрили район "Градами", - розповів урядовець.



Резніченко зазначив, що ворог завдав ударів по житлових кварталах Нікополя.



Внаслідок атаки загарбників поранення отримали чоловік та жінка, їх госпіталізували. Медики оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості.



Крім цього, у місті пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйновано. Ворожі снаряди потрапили по дитячому садку, двом ліцеям, центру технічної творчості, спортивному клубу.



"У місті понівечено кілька газопроводів та автомобілів. Зачепило і кілька ліній електропередач. Без світла понад 2 000 сімей. Аварійні бригади вже працюють. У Марганецькій громаді обійшлося без постраждалих та руйнувань" , - додав глава ОВА.



Вранці 6 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Розі, зараз над містом піднімається стовп чорного диму.

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.



"Ракетні удари по Кривому Розі. Залишаємося в укриттях" , - повідомив він.



Ракета влучила у нафтобазу. Сильна пожежа. Рятувальники працюють на місці НП. Приліт по цій базі пального був у Криворізькому районі ще й вчора ввечері.

Місцеві Telegram-канали публікують фото з місця «прильоту». У районі ракетного удару здіймається стовп чорного диму.

Нагадаємо, за минулу добу противник завдав 3 ракетних та більше 35 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вчора українські артилеристи знищили склад російських ракет С-300, які окупанти використали для обстрілу Харкова. У своєму відеозверненні президент Зеленський подякував нашим військовим.

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