«Байден не буде визнавати Росію країною-спонсором тероризму»: чому це не зрада пояснив блогер

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко вважає, що Байден не буде визнавати росію краіною-спонсором тероризму, та пояснює, чому це не зрада.

«Байден не буде визнавати росію краіною-спонсором тероризму, — пише Вадим Денисенко на своїй сторінці у Фейсбук. — Чому це не зрада.

Логіка Байдена доволі проста: США не веде переговори з терористами. А визнати рф краіною-спонсором тероризму — закрити шлях до переговорів в майбутньому.

Я розумію, що зараз у нас почнуть розганяти зраду. Але поки ніякої зради нема. Статус спонсора тероризму — це майже розрив дипломатичних стосунків. На сьогодні Штати точно не готові до цього.

Для нас більш важливо, що поки США не веде переговори з росією і передає нам зброю. Тому, не сійте зраду. Поки її немає".

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