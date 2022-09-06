Ховались за спинами мирних українців: як некролог за загиблим росгвардєйцем розвінчав підлу російську тактику

Нещодавно рашкінські пропагандисти видали черговий псевдопафосний некролог за своїм свіжозадвохосотеним росгвардєйцем, старшим лейтенантом «элитного подразделения» алєксандром потаповим. Сам некролог банальний. Значно цікавіше його підноготна.

Начебто бравий старлей особисто врятував двох мирних мешканців окупованого міста Ізюм, що на Харківщині, від ракетно-артилерійського обстрілу міста злими українськими «националистами»… Загалом «орли» з росгвардії ще й «захистили» тоді понад 30 мирних громадян. І алєксандр потапов при цьому «получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью»…

Звісно, це дуже гарна версія для мешканців «запорєбріка». І те, що вони її проковтнули без роздумів, — факт!

Однак насправді події могли відбуватись зовсім по-іншому. Російські окупанти самі вели вогонь по наших позиціях і отримали за це дуже гідну відповідь від українських воїнів. І браві «росгвардєйци» швиденько забули про свої «мужество и герозим» і банально сховались від обстрілу за спинами мирних мешканців міста… Зокрема, той самий «задвохсотений» старлей ховався відразу за двома харків’янами. А решта його співслужбовців, яким цього разу, на жаль, пощастило — за більш ніж 30 мирними мешканцями.

Бо про підлу тактику російських окупантів ховатись за спинами цивільного населення дуже добре відомо ще з часів окупації Криму. І цим хвалився навіть сам путін. Чимало свідоцтв подібного цинізму задокументовано й під час відкритого вторгнення рф.

Чи могло так трапитись цього разу в Ізюмі?

Запросто.

Просто вголос поки що це ніхто не скаже з цілком зрозумілих причин.

Звісно, роспропаганда поставила все з ніг на голову, наче у відомому фільмі про Королівство кривих дзеркал…

Але ж можна читати й поміж рядків!

Тішить й те, що бравому старлею потапову ці схованки не допомогли.

Ну, й окремо російські борзопісци зробили чергову явку з повинною своїм «элитным» гвардєйцам, підтвердивши їхню участь в агресії проти України. Навіть не вказуючи підрозділ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашисти постійно підло вбивають цивільне населення України. Так, у ніч проти 6 вересня російський ворог обстріляв Харківську та Дніпропетровську області. Є вбиті та поранені мирні громадяни.

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