«Оцінку навмисно завищили»: біженка з України виступила з бандурою на відомому польському телешоу, але отримала шквал критики

Стартував 14-й випуск популярного у Польщі шоу «Я маю талант». У першому епізоді з'явилася серед інших українка Марія Гнатів, яка втекла від війни. 17-річна дівчина виконала пісню «Стефанія» Kalush Orchestra та справила велике враження на членів журі — кожен з них сказав «Так».

Однак після шоу у соцмережах з'явилося багато негативних коментарів на адресу біженки.

Глядачі вважають, що оцінка суддів була завищена через ситуацію в Україні, а сам виступ не був приголомшливим.

«Думаю, ця програма перестане мені подобатися», «Якби вона була полькою, її б повернули до школи, щоб вона навчилася „деренчати“ на ній…», «І слова Агнешки: „Ми тут, щоб служити вам“… Змістовно і дуже…», «Можна було зробити два виконання — польське й українське…», — пишуть у коментарях.

Реакція організаторів шоу була негайною та твердою.

«Просимо до стриманості. Образливі коментарі будуть видалені», — написали у коментарі представники TVN.

Нагадаємо, переможцем десятого сезону популярного шоу «Україна має талант» став чотирнадцятирічний співак з селища Попільня Житомирської області Артем Фесько. Він виявився найкращим серед 11 суперфіналістів проєкту.

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