«Меган не втратила мене, вона мене кинула»: батько Меган Маркл розкритикував її заяви

Батько герцогині Сассекської розкритикував її заяви про те, що вона «загубила» його. Коментарі Томаса Маркла прозвучали після того, як його 41-річна донька сказала, що принц Гаррі говорив про розрив відносин із принцом Чарльзом після його рішення переїхати до США, повідомляє dailymail.co.uk.

Однак через кілька годин після того, як її слова були опубліковані в журналі The Cut, неофіційний речник Меган Омід Скобі написав у соціальних мережах: «Я розумію, що принц Гаррі насправді має на увазі втрату Меган власного батька, і Меган каже, що Гаррі не хоче втратити свого».

Крім того, батько Меган, у якого на початку цього року утворився тромб у мозку, сказав: «Я все ще дуже хворий і намагаюся оговтатися після травневого інсульту. Проте кожного разу, коли вона відкриває рот, вона втягує мене в історію». У розмові з The Mail on Sunday зі свого будинку в Розаріто (Мексика) 78-річний чоловік сказав: «Вона не „втратила“ мене, вона мене кинула. Я не загубився. Вона знає, де мене знайти. Мій номер не змінився. Я хотів би почути слова своєї доньки та вперше зустрітися з зятем і онуками».

В інтерв’ю минулого тижня Меган Маркл запитали, чи вважає вона, що є місце для прощення між нею та її родичами королівської сім’ї. Вона відповіла: «Я думаю, що прощення дійсно важливе. Щоб не пробачити, потрібно набагато більше енергії. Але щоб пробачити, потрібно докласти багато зусиль».

Містер Маркл також розповів про своє співчуття королеві, сказавши: «Вона 96-річна жінка, яка віддала своє життя своєму народу, і вона не заслуговує на це, оскільки у неї також погане здоров’я».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Меган і Гаррі опублікували фото доньки, якій у червні виповнився рік, лише повернувшись до США з поїздки до Британії.

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