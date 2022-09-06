«Не зійдуть, поки їхні вимоги не виконають» — перевізники блокують прикордонний пункт з Польщею

Українські водії завжди цікавили європейських роботодавців. З початком гарячої фази російсько-української війни та через призов українців до війська в Європі, і в Польщі зокрема, виник дефіцит перевізників. Але зараз мова про те, що на кордоні застрягли порожні вантажівки.

Протест перевізників на прикордонному переході в Дорогуську Люблінського воєводства набирає обертів.

За висновками поліції, акція може тривати до четверга, повідомляє rmf24.pl.

Перевізники вимагають повернення з України порожніх вантажівок окремою смугою без черг, запровадження цілодобового фітосанітарного та ветеринарного контролю, відновлення дозволів для українських перевізників.

Наразі на в’їзд до Польщі очікують 2,6 тисячі вантажівок, а на виїзд — близько 400. В акції протесту беруть участь близько десятка водіїв вантажівок, які перекривають дорогу в обох напрямках своїми автомобілями. Раз на годину мітингувальники пропускають дві машини: одну на в’їзді до Польщі, а іншу — на виїзді з Польщі.

«Ми розраховуємо, що протест може тривати ще кілька днів, навіть до четверга. Спочатку мітингувальники казали, що акція триватиме добу, але сьогоднішня інформація свідчить, що вони будуть тут кілька днів, — розповіла поліцейська Ева Чиж, — Поліцейські працюють на місці цілодобово, щоб забезпечити громадську безпеку та порядок».

У Генеральній дирекції доріг національного значення та автомагістралей повідомили, що під’їзд до прикордонного переходу можливий по під’їзній дорозі, яка проходить паралельно державній дорозі. Речник Палати податкової адміністрації в Любліні Міхал Дерус повідомив, що у вівторок за нічну зміну на в'їзді до Польщі розмитнили 13 автомобілів. За останню зміну в напрямку експорту з Польщі розмитнили 19 вантажівок. Поліція повідомила, що черга автомобілів на польському боці становить приблизно 10 км і доходить до села Людвінув.

Протестувальники в понеділок запевнили, що «не зійдуть, доки їхні вимоги не будуть виконані».

Нагадуємо, що банки Польщі припинять приймати гривні для обміну



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