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Банки Польщі припинять приймати гривні для обміну: названі терміни

10:45 6 вересня 2022
гроші

Національний банк Польщі припинить програму обміну гривні на злоті для українських біженців, які прибувають до країни.

У повідомленні банку йдеться, що програма, яка була запущена спільно з НБУ для допомоги українським громадянам у Польщі, йде до завершення, передає «Європейська правда».

«Останній тиждень операцій у відділеннях PKO Bank Polski — тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року», — поінформував Нацбанк Польщі.

Зазначається також, що програма виконала своє завдання та дозволила українським біженцям отримати доступ до особистих коштів.

Загалом за період дії програми банк провів 97 тисяч транзакцій на загальну суму 690 мільйонів гривень.

Нагадаємо, уряд Польщі ухвалив рішення не вимагати сплати податків українцями, які прибули до країни після 24 лютого. Йдеться про тих людей, які віддалено працюють на свого українського роботодавця.

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