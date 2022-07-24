«Перемога точно наша»: українські артисти заспівали для прикордонників на Львівщині

Наталка Карпа, Юлік, Роман Скорпіон та Катерина Малицька завітали в один із прикордонних загонів аби подякувати прикордонній службі за їхню працю та оборону нашої країни.

Артисти заспівали власні хіти, тим самим підбадьорюючи настрій військовослужбовців.

«Вартові державних рубежів. Вони першими зустрічають ворога на кордоні, підпадають під удар і незламно тримають територіальну цілісність нашої країни», — написав на своїй сторінці в Інстаграмі Роман Скорпіон — «У будь-яку пору року та за будь-яких погодних умов, щодня і щоночі, щохвилини зберігають життя України.»

Наприкінці програми артисти заспівали з військовими Гімн України.

«Подякував нашим прикордонникам за те, що боронять наші кордони», — розповів фоловерам Юлік. — «З такими відважними та мужніми захисниками — перемога точно наша! Слава Україні!»

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