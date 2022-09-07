У Маріуполі пролунало кілька вибухів: місцеві губляться у здогадах, що це могло бути

Практично повністю знищений рашистами Маріуполь — один з яскравих прикладів геноциду українського народу. Проте зараз ситуація у зв'язку зі зрушенням фронту стає більш складною.

Як повідомляє телеграм-канал Маріупольська міська рада, маріупольці вчергове почули кілька потужних вибухів. Люди пишуть, що чутно було у різних районах міста. Але залишитися в місті стає небезпечніше, тому маріупольців закликають евакуюватися на підконтрольні території.

«Жителі висувають різні версії — від роботи ППО до розмінування. Зрозуміло одне — залишатися у місті стає все небезпечніше. Лінія фронту зрушується. Окупанти це розуміють, тому вже бачимо рух військової техніки містом. Закликаємо маріупольців виїжджати на підконтрольні території України. Доки людей не почали використовувати у якості «живого щита».

Тим часом на фронті кількість ліквідованих в Україні рашистів перевищила позначку у 50,5 тисяч військових — найбільших втрат ворог продовжує зазнавати на Донецькому напрямку.



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