Утилізація рекордними темпами: за добу на фронті ліквідовано майже півтисячі окупантів

Кількість ліквідованих в Україні рашистів перевищила позначку у 50,5 тисяч військових — найбільших втрат ворог продовдує зазнавати на Донецькому напрямку.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, з початку широкомасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила вже 50 610 військових, у тому числя 460 осіб протягом доби, що минула.

Додалося й знищеної за добу техніки: 20 танків, 36 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем та 4 реактивні системи залпового вогню, а також 15 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами. ПВО збили ще чотири ворожі БПЛА та п'ять крилатих ракет.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не виключають, що ЗСУ провели контратаку в Харківській області в районі Балаклії й відкинули російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець та Середня Балаклія.

Фото Генштабу ЗСУ

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