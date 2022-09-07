Як правильно зробити макіяж для відеочату: поради візажистки Тетяни Бойко

Сьогодні дистанційний формат роботи стає дедалі популярнішим. Відеоконференції та наради стали зручною альтернативою живому спілкуванню. І, звісно, всім учасникам хочеться виглядати на екрані презентабельно. Особливо це важливо для жінок. По відеозв'язку сьогодні найчастіше проходять співбесіди і при влаштуванні на роботу, якщо вона передбачає дистанційний формат. І в цьому випадку враження, справлене вами на потенційного роботодавця, може стати вирішальним фактором. Про те, як правильно зробити макіяж для відеочату, «ФАКТАМ» розповіла відома українська візажистка, б'юті-блогерка, засновниця школи макіяжу та авторка онлайн майстер-класу «Макіяж для фото- та відеозйомки» Тетяна Бойко, якій довірялись Інгрід, Патрісія Каас та інші відомі особи.

«Макіяж — „одяг для обличчя“, і без нього у відеоформат краще не виходити»

— «Ви не матимете другого шансу справити перше враження», — якось сказала знаменита Коко Шанель, — каже Тетяна Бойко. — І вона на сто відсотків права. Грамотний макіяж допоможе виглядати жінці презентабельно. Також важливі освітлення та ракурс.

— Почнемо з освітлення. Як воно впливає наш образ на екрані?

— Якщо воно правильне, то освіжить обличчя, зробить жінку молодшою. Неправильне додасть віку і підкреслить недоліки. Насамперед не допускайте на обличчі жодних тіней. Не розташовуйте камеру гаджета надто близько до обличчя, щоб не спотворювалися риси. Встановіть її приблизно на рівні очей — це «золота середина», можливо, трохи вище чи трохи нижче.

— Як краще налаштувати світло?

— Найкращим рішенням, щоб виглядати бездоганно у відеочаті, буде селфі-лампа, в центрі якої кріпиться телефон. За відсутності такої лампи слід розмістити будь-яке джерело освітлення прямо перед обличчям, можна трохи вище. Необхідно проконтролювати, щоб воно не створювало додаткові тіні від будь-яких предметів на обличчі, а також тіні від власного обличчя. Для цього світло необхідно приглушити або його джерело розмістити далі. Раджу уникати холодного освітлення, яке моментально підкреслює всі вади, та надто теплого. Світло має бути нейтральним або трохи схилятися до теплої тональності. Всю установку світла потрібно зробити безпосередньо перед відеоконференцією, а не під час неї.

— Іноді жінки, які мінімально фарбуються, вважають, що макіяж для відео не обов'язковий.

— Не погоджуся. Макіяж — «одяг для обличчя» і без нього у відеоформат краще не виходити. Правильний макіяж створить ідеальний тон шкіри, приховає проблеми шкіри, змоделює форму, розмір та пропорції обличчя, скоригує вікові зміни. Також макіяж за потреби створить певну стилістику. Ділова і стримана буде якраз.

«Не фарбуйте для спілкування у відеоформаті губи яскравіше, ніж у житті»

— Чи варто брюнеткам фарбувати вії, чи для відео це не має особливого значення?

— У макіяжі очей найважливіше — виділити верхній контур вій, незалежно від того брюнетка ви чи блондинка. Саме туш його створює. Вона зробить очі виразнішими, ніби відкриє погляд.

— Колір помади для відео має бути яскравішим, ніж у житті?

— Все залежить від стилю. Якщо відеозустріч має ділову спрямованість, рекомендую віддати перевагу стриманому макіяжу губ. Яскраві кольори можуть дратувати співрозмовника чи відволікати. Також є небезпека виглядати вульгарно, тому колір краще вибрати нейтральний та освіжуючий, і не робити губи яскравішими, ніж у житті.

«Для свіжості образу вибирайте в рум'янах персикові та рожеві відтінки»

— Як виглядати у відеочаті свіжою, невтомленою?

— Свіжість в образі створить ідеальний тон обличчя, якого можна досягти за допомогою тонального крему, коректора та пудри. Вибирайте в рум'янах персикові та рожеві відтінки. Рум'яна раджу використовувати поверх ідеального тону в ділянці «морозних щічок», а тіні, що освіжають образ, наносити на верхню нерухому повіку. Що стосується помади та блиску для губ, кращі персикові та рожеві відтінки.

— Багато жінок турбують мішки під очима. Чи можна приховати їх?

— Мішки під очима можна візуально зменшити за допомогою макіяжу, висвітлюючи поглиблення за допомогою коректора та пудри. І в жодному разі не затемнюйте і не освітлюйте сам мішечок. Освітлення зробить його більшим, затемнення може створити ефект плями.

Правильне освітлення також допоможе розв'язати проблему. М'яке світло, як правило, приховує недоліки, а жорстке — візуально погіршить проблему і підкреслить недолік. Крім того, потрібно вивчити своє обличчя та знати всі його особливості, розуміти, як воно змінюється. А воно змінюється щодня і навіть упродовж дня. Людина дорослішає, і це незворотний процес, також шкіра може мати особливості (прищі та різні висипання, пігментні плями, набряклість). Грамотний макіяж допоможе виглядати презентабельно. Будьте завжди прекрасні, незалежно від життєвих обставин, та навчайтеся якісного макіяжу!

Фото з альбому Тетяни Бойко

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