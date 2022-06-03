«Для якісного макіяжу достатньо лише чотирьох засобів»: поради візажистки Тетяни Бойко

Попри обмежені матеріальні можливості, жінки завжди хочуть мати гарний вигляд. Але як бути, якщо улюблені тіні чи рум'яна закінчилися, а на покупку нових немає коштів, або, їдучи в евакуацію, ви просто забули покласти їх у косметичку? І який взагалі мінімум косметики потрібний для якісного макіяжу? Про це «ФАКТИ» розпитали відому українську візажистку та бьюті-блогерку, засновницю та викладачку онлайн-школи макіяжу Тетяну Бойко, якій довіряли свої обличчя багато хто з відомих людей, наприклад, співачки Інгрід та Патрісія Каас.

«Прозорий блиск або бальзам для губ можна використовувати також як хайлайтер»

— Звісно, краще застосовувати декоративну косметику за призначенням, — каже Тетяна Бойко. — Але є низка засобів, які можна замінити на інші або використовувати багатофункціонально. Наприклад, помаду для губ (усіх червоних, коралових та рожевих відтінків) можна застосовувати як рум'яна. Для створення свіжості нанесіть її на ділянку «морозних щічок» у формі кола і навіть на підбрівну кістку на ділянці верхньої повіки. А прозорий блиск або бальзам для губ можна також використовувати як хайлайтер — в зоні над вилицею або трохи нижче. Блиск ловитиме освітлення і даватиме сяйнисті відблиски. Пудру ж можна використовувати і як тіні.

— Думаю, далеко не всі це знають.

— Туш для вій також можна застосувати не за призначенням. Використовуючи тонкий пензлик, можна намалювати стрілки, а за його відсутності — застосувати косметичну паличку та створити легкий серпанок на верхніх рухомих повіках. Це зробить очі виразнішими.

Тетяна Бойко: "Будьте гарними – для жінки це завжди важливо!" (фото з альбому Тетяни Бойко)

«Важливо знати особливості свого обличчя»

— Як бути, якщо жінка приїхала в евакуацію без набору улюблених пензликів, а коштують вони недешево?

— Пензлі для макіяжу можна замінити ватними дисками або косметичними паличками. Також макіяж можна обережно нанести пальцями.

— А яка взагалі мінімальна кількість засобів, за допомогою яких можна зробити якісний макіяж?

— Макіяж можна зробити всього чотирма засобами: коректором, пудрою, тушшю та помадою (або бальзамом чи блиском для губ). Щоправда, знадобляться два різні коректори (один на 1−2 тони світліший за шкіру, інший на 1−2 тони темніший) та дві пудри (одна на 1−2 тони світліша за шкіру, інша на 1−2 тони темніша). Ці засоби можна наносити як тонким шаром, так і щільніше. Ну й, звичайно, потрібні пензлики для макіяжу.

Для грамотного макіяжу достатньо лише 5 хвилин, і це не перебільшення! Важливо знати особливості свого обличчя — тобто де потрібно змоделювати обличчя «на освітлення», а де «на затемнення». І навіть якщо ви зовсім не виспалися чи втомилися, завдяки правильному макіяжу можна виглядати відпочилою. Будьте гарними! Для жінки це завжди важливо.

Раніше Тетяна Бойко розповідала, як можна замаскувати мішки під очима.

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