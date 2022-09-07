Неймовірна розв’язка в Мадриді та перший хет-трик Левандовські в «Барселоні»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 7 вересня, матчами у восьми європейських містах завершилася ігрова програма 1-го туру групового турніру Ліги чемпіонів-2022/2023, у рамках якого донецький «Шахтар» розгромив на виїзді німецький «Лейпциг».

Ліга чемпіонів. Груповий турнір. 1-й тур

Група А

«Аякс» (Нідерланди) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 4:0 (Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80).

«Наполі» (Італія) — «Ліверпуль» (Англія) — 4:1 (Зелінські, 5, з пенальті, 47, Ангісса, 31, Сімеоне, 44 — Луїс Діас, 49). На 18-й хвилині Осімхен («Наполі») не реалізував пенальті.

Група В

«Атлетико» (Іспанія) — «Порту» (Португалія) — 1:1 (Ермосо, 90+2 — Урібе, 90+5, з пенальті). На 82-й хвилині вилучений Таремі («Порту»).

Усі м'ячі в матчі були забиті в компенсований час. Після того, як «Атлетико» відкрив рахунок, «Порту», який грав у меншості, вдалося заробити та реалізувати пенальті, але «матрацники» все ж таки вигризли перемогу перед самим фінальним свистком.

«Брюгге» (Бельгія) — «Байєр» (Німеччина) — 1:0 (Сілла, 42).

Українці Роман Яремчук та Едуард Соболь вийшли на поле з лави запасних по ходу другого тайму (на 64-й та 89-й хвилинах відповідно) та долучилися до перемоги «Брюгге» у стартовому поєдинку групового етапу.

Група С

«Інтер» (Італія) — «Баварія» (Німеччина) — 0:2 (Сане, 25, Д'Амброзіо, 66, у свої ворота).

«Барселона» (Іспанія) — «Вікторія» (Чехія) — 5:1 (Кессьє, 13, Левандовські, 34, 45+3, 68, Торрес, 71 — Сікора, 44).

Форвард Роберт Левандовські став першим футболістом, якому вдалося оформити хет-трик в основній сітці Ліги чемпіонів за три різні клуби (раніше поляк відзначався за дортмундську «Боруссію» та «Баварію»). Також нападник вийшов на третє місце у списку найкращих бомбардирів турніру (88), випереджаючи на два голи бомбардира «Реала» Каріма Бензема. Криштіану Роналду (141) та Ліонель Мессі (125), як і раніше, недосяжні.

Група D

«Айнтрахт» (Німеччина) — «Спортинг» (Португалія) — 0:3 (Едвардс, 65, Трінкау, 67, Нуну Сантуш, 82).

Тріумфатор Ліги Європи минулого сезону неприємно здивував своїх уболівальників, програвши на рідному стадіоні з розгромним рахунком.

«Тоттенхем» (Англія) — «Марсель» (Франція) — 2:0 (Рішарлісон, 76, 81). На 48-й хвилині вилучений Мбемба («Марсель»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі матч Ліги Європи «Фенербахче» — «Динамо».

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