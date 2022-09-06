«Шахтар» з жахливою помилкою воротаря німців розгромив «Лейпциг» у Німеччині: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 вересня, донецький «Шахтар», який підписав контракт з футболістом бельгійського «Мехелена» Мар'яном Шведом, на полі німецького «Лейпцига» 17-й раз стартував у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Блискуче стартовав!

Ліга чемпіонів. Група F. 1-й тур

«Лейпциг» (Німеччина) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 1:4

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Матвієнко, Бондар, Тейлор, Степаненко, Бондаренко (Джурасек, 62), Судаков, Мудрик, Швед (Петряк, 62), Зубков (Траоре, 70).

Голи: Сімакан (57) — Швед (16, 58), Мудрик (76), Траоре (85).

Домашня перемога над «Реалом» (2:0) у 5-му турі Ліги чемпіонів-2020/2021 залишалася для «Шахтаря» єдиною в 11 попередніх матчах на груповому етапі. Для «Шахтаря», в якому бал правили, головним чином, бразильці. Але російська агресія проти України залишила донецький клуб практично без усіх легіонерів (компанію буркінійцю Траоре, який переніс важку травму, склали новачки — хорват Джурасек і бразилець Тейлор). І тому за честь клубу цього сезону борються здебільшого українські футболісти. Перше випробування для них відбулося на полі «Лейпцига», який після розгромної поразки в останньому турі бундесліги від «Айнтрахта» (0:4) був мотивований подвійно.

Підопічні Доменіко Тедеско (екснаставника московського «Спартака») спробували з перших хвилин розкрити оборону гірників. Але не тут було. Команда Йовічевіча діяла у захисті надійно, при нагоді намагаючись знайти свій шанс в атаці. Довго шукати не довелося. На 16-й хвилині жахливої помилки за межами штрафного майданчика припустився 32-річний угорський голкіпер німців Гулачі, і дебютант Ліги чемпіонів Швед метрів з 25 закотив м'яч у порожні ворота — 0:1.

Зрозуміло, німці кинулися відіграватися. Але всі їхні спроби нічого не спричинили. Не дивно — з одним ударом у площину воріт Трубіна на 45 хвилин.

Відігрався «Лейпциг» на 57-й хвилині, коли Сімакан влучним ударом завершив класну комбінацію господарів поля — 1:1. Ось тільки раділи вболівальники «биків» голу лише хвилину. Різкий випад «Шахтаря» у тили суперника після пасу Мудрика завершився ударом Шведа, і м'яч від ноги захисника німців опинився у сітці воріт — 1:2.

Більше того, на 76-й хвилині «Шахтарю» вдалася зразково-показова контратака, і Мудрик, на якого вже накинули оком у Європі, покарав німців втретє — 1:3. А незабаром Михайло віддав ще одну гольову передачу. Цього разу на Траоре, котрий вийшов на заміну. Розгром у Німеччині — 4:1! До речі, «Шахтар» не перемагав у Лізі чемпіонів -з великим рахунком цілих сім років. З того часу, як у листопаді 2015-го розгромив на «Арені Львів» шведський «Мальме» (4:0).

До речі, під час поєдинку фанати «Лейпцига» вивісили банер українською мовою «Разом до миру. Свобода для України».

В іншому матчі в квартеті шотландський «Селтік» у Глазго програв чинному володареві трофею іспанському «Реалу» — 0:3 (Вінісіус, 56, Модрич, 60, Азар, 77).

Положення команд: 1. «Шахтар» — 3 очки; 2. «Реал» — 3; 3. «Селтік» — 0; 4. «Лейпциг» — 0.

У другому турі у групі F 14 вересня зіграють: «Шахтар» — «Селтік», «Реал» — «Лейпциг».

До речі, резервісти «Шахтаря» (U19) чудово стартували в Юнацькій лізі УЄФА, перемігши в Німеччині однолітків з «Лейпцига» — 2:0 (Булеза, 16, Сігеєв, 78). В іншому поєдинку в групі «Реал» у Шотландії розгромив «Селтік» — 6:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги Європи «Фенербахче» — «Динамо».

Фото Twitter ФК «Лейпциг»

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