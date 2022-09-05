У четвер, 8 вересня, київське «Динамо», яке жахливо стартувало в чемпіонаті України поразками від «Дніпра-1» (0:3) і «Зорі» (2:3), проведе в Стамбулі перший матч групового турніру Ліги Європи проти місцевого «Фенербахче», який кияни раніше не пустили до Ліги чемпіонів.

У черговому турі чемпіонату Туреччини віцечемпіони країни перемогли на рідній арені «Шюкрю Сарачоглу» «Кайсеріспор» — 2:0 (Жоау Педро, 37, Кінг, 50) і з 10 очками після п'яти турів посідають у турнірній таблиці третє місце (один пункт відставання від «Коньяспора» та три — від «Бешикташа»).

З клубом зі Стамбула кияни раніше перетиналися сім разів, не зазнавши при цьому жодної поразки. У кваліфікації Ліги чемпіонів у 2006-му «біло-сині» перемогли турків удома (3:1) та зіграли внічию в гостях (2:2), а у групі ЛЧ у 2008-му розійшлися з миром у Стамбулі (0:0) та здолали суперника у Києві (1:0). Крім того, у серпні минулого року на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі опоненти зіграли внічию у товариському матчі — 1:1, а нещодавно у кваліфікації Ліги чемпіонів після нічиєї у Лодзі (0:0) «Динамо» перемогло «Фенербахче» у додатковий час у Стамбулі (2:1).

Щоправда, у майбутній зустрічі букмекери бачать явним фаворитом підопічних Жорже Жезуша. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «Фенербахче» приймає з коефіцієнтом 1,60, на нічию — 4,00, на виграш динамівців — 5,50.

У прямій трансляції поєдинок «Фенербахче» — «Динамо» дивіться на території України (початок — о 19:45) на медіасервісі MEGOGO .

Ліга Європи. Група В. 1-й тур

8 вересня (четвер)

«Фенербахче» — «Динамо» 19:45 MEGOGO

Ще в одному поєдинку у групі цього ж дня і в цей же час зіграють кіпрський АЕК, який вибив з Ліги Європи «Дніпро-1», та французький «Ренн».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що став відомим календар матчів «Шахтаря», «Динамо» та «Дніпра-1» у єврокубках .

Фото ФК «Динамо»

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