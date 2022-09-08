На Тельців чекає успіх у справах, а у Раків багато проблем вирішаться самі собою: гороскоп від Анжели Перл на 8 вересня

Відома австралійська астрологиня українського походження Анжела Перл вважає, що 8 вересня всім знакам зодіаку потрібно бути чесними з оточенням та зберігати витримку.



При цьому для досягнення результату сьогодні потрібно діяти, а не тупцювати на місці, пише інформаційний ресурс rsute.



Овен

Астрологиня радить зайнятися звичайними завданнями, не захоплюючись новими ідеями, які не отримають поки що просування до реалізації. Усі почуття та емоції бажано привести до рівноваги.



Телець

Усі справи просунуться непогано. Оптимізм та віра в гармонію життя поширяться й на оточення. Врівноваженість та спокій створять сприятливий ґрунт і для особистих стосунків, в яких намітиться суттєвий прогрес.



Близнюки

Для реалізації поставленої мети у Близнюків сприятливий період. Головною умовою тут буде віра у свої сили та швидке реагування на можливі зміни умов для досягнення успіху.

Рак

Обставини дня складаються вдало для результативних справ Раків. Багато проблем вирішуються самі собою, але не можна вірити неперевіреним повідомленням та чуткам.



Лев

Усі справи дня треба вести вдумливо, не розпорошуючись на дрібниці. Знадобиться терпіння та витримка у вирішенні деяких питань. Деякі справи все ж таки краще перенести на інший день.

Діва

Астрологиня радить не приховувати своїх талантів, а розкривати їх. Доречно розповісти про свої досягнення на роботі своїм близьким. Домашніх клопотів у цей день буде чимало, але вміння Дів розподілити обов'язки серед усіх членів сім'ї дозволить усі справи успішно завершити.

Терези

Для збереження життєвих сил іноді корисно сказати собі «стоп» й дати відпочинок своєму тілу, що втомилося, а найбільше душі. Корисно відсунути всі справи убік та трохи відпочити.

Скорпіон

Вдаватися цьому знаку зодіаку буде в день 8 вересня спілкування будь-якого роду. Майже з кожним можна порозумітися, знайти спільні інтереси. Для самотніх Скорпіонів є перспектива знайти близького друга серед товаришів по службі.



Стрілець

Тільки покладаючись на свої міркування та життєві принципи, можна уникнути помилок у врегулюванні непростих ситуацій 8 вересня. Корисно продумати подальші дії щодо просування своїх справ.



Козоріг

Для Козорогів добре пройдуть зустрічі та виступи перед великими аудиторіями, де вони зможуть блискуче застосувати свій дар красномовства та переконання. Для більшості представників цього знака день буде сповнений приємних зустрічей.

Водолій

У Водоліїв якраз намічається такий період, коли всі довкола заважають досягненню цілей. Астрологиня радить поступитися своїми принципами й по можливості досягати компромісів, інакше можуть бути сварки та ускладнення стосунків.



Риби

Вплинути на стан здоров'я можуть фізичні навантаження чи нервова напруга дня. Астрологиня радить бути обережнішим, користуючись транспортом, і в будь-яких ситуаціях зберігати самовладання. Непогано було б просто відпочити, влаштувати свято улюбленим хобі.



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