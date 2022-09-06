Стрільці та Близнюки успішно завершать розпочаті справи, а Тельці вирішать питання з нерухомістю: гороскоп від Анжели Перл на 6 вересня

Відома австралійська астрологиня українського походження Анжела Перл впевнена, що 6 вересня — сприятливий період для багатьох знаків зодіаку, який буде насичений спілкуванням та порозумінням.



Крім того, навіть у разі невдач астрологиня рекомендує відірватися від негативних думок, долучившись до культурних цінностей — і тоді справи, напевно, знову увійдуть у нормальне русло, пише інформаційний ресурс rsute.



Після експериментів з подачею гороскопа по знаках стихій астрологиня вирішила повернутися до «звичайної» форми прогнозу на день.



Овен

Для цього знака не виключені романтичні захоплення, які за бажання можуть перерости на щось більше. Якщо виникли сумніви щодо правильності вибору, слід покластися на підказки інтуїції. Не варто відмовлятися від далеких поїздок, які принесуть масу задоволення та гарний настрій.



Телець

Тільцям більше вдаватимуться звичні заняття, зміцнення соціального та матеріального становища, рішення питань з нерухомості. Для підтримки організму у тонусі корисно відірватися від негативних думок, долучившись до культурних цінностей.



Близнюки

Швидкі та винахідливі Близнюки знайдуть сили та резерви для вдалого завершення минулих справ. Загалом день буде насичений різноманітним спілкуванням. Бажання розслабитися та відірватися від виснажливих справ може завершити день веселою вечіркою.



Рак

Зіпсувати день може лише настрій, який буде нестабільним. Астрологиня радить не поспішати у прийнятті рішень, відкласти усі справи, які можуть зачекати. Піші прогулянки та не дуже напружені фізичні навантаження відвернуть від неприємних думок.



Лев

Левам астрологиня радить менше хвилюватися та зберігати самовладання. Покладатися на свій досвід та здоровий глузд. Необхідно зосередитися на важливих моментах, оскільки можливі помилки, які не дадуть спокою.



Діва

Діви зможуть закріпити позитивний досвід та підбити підсумки з деяких важливих справ. Зміна настрою може вплинути на особисті стосунки. Зірки рекомендують проявити турботу й чуйність до близьких людей.



Терези

Допікти цей знак зодіаку навряд чи вдасться. Деяких дратуватиме повільність Терезів у прийнятті рішень. Але для справи виваженість кожного кроку та продуманість буде набагато кращою, ніж ускладнення деяких відносин.

Скорпіон

Цьому знаку слід уважніше аналізувати результати своїх дій. Тоді з'явиться можливість не повторювати помилки та досягати відмінних результатів. Зірки не рекомендують діяти необачно та вплутуватися в авантюри.

Стрілець

Планети обіцяють гарні можливості у завершенні справ, які були розпочаті раніше. У сімейних Стрільців передбачається не дуже приємна розмова між подружжям. Але краще відверто про все поговорити та розібратися у проблемах взаємин, ніж накопичувати непотрібні образи.

Козоріг

Сьогоднішній день буде вдалим лише для представників творчих професій, для наукової роботи, для людей мистецтва. Козорогам вдасться вирішити деякі фінансові питання. Для підтримки здоров'я у нормі астрологиня рекомендує звернути увагу на їжу.

Водолій

Насичений та плідний день, але з усіма справами Водолії впораються успішно. У цьому їм допомагає інтуїція. Для повноцінного відпочинку, можливо, на природі у компанії добрих друзів також знайдеться час.



Риби

Має бути активний день з багатьма справами, які будуть по плечу Рибам. Щоправда, через професійну діяльність доведеться відкласти запланований відпочинок. Проте фінансова винагорода порадує. Самотнім Рибам представиться можливість непогано провести час у гарній компанії.



Нагадаємо, повий місяць, який очікується через кілька днів, принесе прибуток деяким знакам зодіаку та сприятливо позначиться на їхній професійній діяльності.



Що ж до ситуації на фронті та загальній ситуації в Україні, то астрологи прогнозують важку осінь. Великі та важкі бої будуть на півдні України та на Донбасі. Є висока ймовірність загострення ситуації у несподіваному місці. Але зрештою перемога все одно буде за Україною.

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