В Україні намітився новий дефіцит: громадяни масово скуповують обігрівачі

Через попередження влади про зниження взимку температури у квартирах, а також можливі перебої з опаленням, українці почали масово скуповувати обігрівачі.

Про це пише Liga.



Маркетологи відзначають підвищений попит населення на всі товари, пов'язані з обігрівом — обігрівачі, термобілизну, бойлери, печі на дровах, ковдри, генератори, теплу підлогу. Обігрівачі стоять на першому місці за попитом покупців.



Але пропозиції виробників поки що не встигають за попитом на їхню продукцію.



Жоден з виробників та імпортерів ще не має достатньо запасів, щоб закрити весь попит. Ніхто не готувався до того, що попит на обігрівачі зросте, цитує ресурс главу відділу побутової техніки магазинів «АЛЛО» Андрія Купу.



В «Епіцентрі», починаючи з червня, попит на нагрівальні системи зріс у 47 разів, а у мережі магазинів «Ельдорадо» — у 30−35 разів. Дефіцит — насамперед через попит, пояснює Тетяна Згурська з «Ельдорадо». Не були готові й українські виробники. За словами директора компанії «Гефест-Профі» Валерія Тимощука, з початком війни понад 70% його інженерно-технічного персоналу пішли на фронт, водночас попит на твердопаливні котли в Україні зріс у два-три рази.



Загалом попит на обігрівачі виріс у 47 разів, й коли зникне дефіцит обігрівачів у магазинах, торгівля відповіді не дає. Експерти сподіваються, що це станеться вже у вересні — жовтні. Видно, що вже на початку цього місяця ажіотаж трохи спав.



Раніше «ФАКТИ» ділилися лайфхаками, як не замерзнути взимку навіть за відсутності опалення.

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