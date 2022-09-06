Як не замерзнути взимку у квартирі без опалення: 9 корисних лайфхаків

Попередження влади про те, що взимку температура повітря у квартирах та приватних будинках буде нижчою за норму на кілька градусів змусили українців посилено вивчати способи, як пережити холодний сезон з найменшими втратами для здоров'я.



Деякими лайфхаками з приводу того, як не замерзнути взимку навіть за відсутності опалення, ділиться Meta.



Тепловідбивний екран з фольги між батареєю та стіною встановити нескладно. Для цього рекомендується використовувати будь-яку будівельну фольгу, прикріплену до пінопласту. З одного боку екран буде відбивати інфрачервоні хвилі від батареї у бік кімнати. Але з іншого боку це гірше прогріватиме стіну, яка забиратиме більше теплової енергії з повітря в кімнаті.

Можна самостійно зробити обігрівач у вигляді керамічного горщика над свічкою. За допомогою такої цікавої конструкції можна підняти температуру у кімнаті. Встановлений над свічкою керамічний горщик значно підвищить її ефективність, тому що без нього все тепло підніметься у стелю, а температура у кімнаті майже не зміниться.

Вентиляцію у зимовий період можна заклеїти. Робити це треба у тому випадку, якщо до квартири надходить достатня кількість свіжого повітря з інших джерел. А якщо ні, то перекривати вентиляцію буде небезпечно.



Килими, які влітку прийняти знімати, варто повернути на підлогу. Постільну білизну рекомендується використовувати з махрових тканин та іншого щільного текстилю, який довше зберігає тепло.

Кімната без текстилю остигає за 1−2 години, приміщення з ним тримає тепло протягом 3−5 годин.



Плівку, що складається з бульбашок повітря, досить просто прикріпити на вікна. Потрібно лише намочити скло водою та притиснути до нього плівку. Така процедура допоможе знизити тепловтрату на 50%.

Метод має сенс зі звичайним одинарним склом, а не зі склопакетами.

Якнайбільше кухонних приладів при готуванні додасть тепла у кімнату. Холодильник дає постійне тепло і чим холодніше буде всередині нього, тим більше тепла він віддасть назовні.

Циркуляція повітря у квартирі за допомогою вентилятора точно посилиться. Але якщо направити вентилятор на батарею, це не дасть значного результату на нагріту кімнату. У випадку, якщо опалення тільки ввімкнули, такий спосіб дійсно допоможе швидко прогріти приміщення.

Щоб у холодний зимовий день покращити собі настрій та трохи зігріти кімнату, потрібно, щоб у квартиру проникало сонячне світло. Сонячні проміння нагрівають поверхні.

Щільно завішані штори будуть перегороджувати шлях холоду. Це буде добре, якщо штори не закриватимуть батареї. Можна навіть повісити ковдри на вікна. Чим щільнішим буде захисний шар — тим краще.

Ну й обов'язково потрібно використовувати тепло свого тіла. Досить одягти термобілизну — тоді по квартирі можна буде ходити в одних штанях та сорочці.

Також допомагає грілка. Налити гарячу воду, щільно закрити і покласти на ліжко. Вже через 5 хвилин постіль стане теплою. Якщо вдома немає грілки, швидко нагріти ліжко допоможуть пластикові пляшки.

Теплий чай або кава, гаряча ситна їжа допоможуть зігрітися, піднімуть настрій.

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