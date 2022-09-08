З Днем ангела Наталії: добрі привітання з іменинами у віршах, прозі та картинках

8 вересня день ангела святкують Наталії та Наталії. Церква цього дня згадує про святу мученицю Наталію Нікомідійську, яка в ті давні часи всією душею підтримала рішення чоловіка Адріана перейти в християнство, щиро підтримувала його та інших ув'язнених. Тому Наталія разом із чоловіком вважається мученицею за віру та продовжувачкою справи жінок-мироносиць.

Що означає ім'я? Тут є два варіанти. Ім'я Наталія — латинського походження. Слово natalis означало рідний, батьківський, пов'язаний з народженням або опікується народженням, а тому аналогом для імені Наталя буде «хранителька домівки», «берегиня», «старша в роду».

Якщо вважати, що ім'я Наталія утворено від словосполучення «Natalis Domini», що в перекладі з латинської означає «різдво», то значення імені Наталія — ​​"благословенна" або «різдвяна».

8 вересня народилися деякі дуже відомі Наталії:

Наталія Гончарова, правнучка Гетьмана України Петра Дорошенка (1812−1863) та дружина Олександра Пушкіна;

Наталія Ужвій (1898−1986) — українська актриса кіно та театру («Вкрадене щастя», «Земля», «Прометей», «Трясило», «Тарас Шевченко»);

Наталія Терентьєва — радянська актриса театру (1926−2019);

Наталі Ролс (1968) — британська актриса («Нічна варта», «Горець: Ворон»).

Вважається, що ті, хто має ім'я Наталія (Наталія), — активні, веселі, легко стають душею компанії та центром уваги. При цьому Наталії прямолінійні й не соромляться озвучувати свою думку, нехай навіть не всім вона сподобається. Вони вимагають поваги з боку начальства та можливості виявити індивідуальність, показати свої ораторські та організаторські здібності. А ось торгівля погано поєднується із характеристиками цього імені.

Порадувати іменинницю можна гарною листівкою або вітанням у віршах:

У день ангела Наталки

Хай в душі цвітуть фіалки

Сині, як шматочок неба,

В житті кращого не треба

Трішки настрою веселки,

Щоб співали соловейки,

Щоби жити було мило,

Щоб тебе усі любили!

Наталі, Наточки, Наталки,

Сьогодні свято лиш для вас,

Хай на душі цвітуть фіалки,

І все чудово стане враз.

Сьогодні настали іменини

У Наталії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

Люба Наталочко, вітаю тебе з днем ангела. Хай в житті тебе чекає щастя і удача, хай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і здійснює добрі справи.

З Днем святої Наталі Овсяниці вітаю. Хочу побажати відмінної роботи, шикарного відпочинку, благополуччя. Нехай тебе наповнює добро і радість, а твоя любов зігріває близьких.

Вітаю тебе з днем ангела, Наталко. Нехай ангел-охоронець захистить тебе від смутку, зла, поганих людей і злих днів. Нехай твоє серце завжди буде повне доброти та щирої любові!

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