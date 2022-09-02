ДТП з постраждалим у Києві: чоловік на електросамокаті протаранив велосипедиста

В Україні поїздки на електросамокаті нерідко обертаються аваріями, в яких винні користувачі самокатів.



Так, учора у Святошинському районі Києва сталася ДТП за участю двоколісного транспорту, повідомили у Патрульній поліції.



Аварія сталася на вулиці Великій Окружній. Попередньо, користувач електросамоката під час випередження не дотримувався безпечного інтервалу й зіткнувся з велосипедистом.



Внаслідок ДТП 74-річного велосипедиста з травмами госпіталізували до медустанови.

Нагадаємо, днями в Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля.



Перед цим у Румунії перекинувся автобус, яким з Туреччини в Україну поверталися біженці. У салоні було 43 пасажири, постраждали 23 людей, у тому числі 5 дітей.

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