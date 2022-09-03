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Суспільство та люди

Довідку про статус ВПО зобов'язані видати, навіть якщо немає реєстрації в зоні бойових дій або на окупованій території, — Мінреінтеграції

10:47 3 вересня 2022
Людина з рюкзаком

Підставою для взяття на облік ВПО, яких у серпні стали реєструвати, може бути не лише реєстрація місця проживання на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомили у Мінреінтеграції, останнім часом почастішали звернення громадян, яким відмовляють у видачі довідки внутрішньо переміщеної особи через те, що їхнє місце проживання зареєстроване не на тих територіях, де тривають бойові дії або які знаходяться в тимчасовій окупації.

«Чинним законодавством передбачено, що відсутність такої реєстрації не може бути підставою для відмови у видачі довідки ВПО. Якщо вам безпідставно відмовляють у видачі вказаної довідки, звертайтеся на гарячі лінії Мінреінтеграції», — йдеться у повідомленні.

Фото Мінреінтеграції

Нагадаємо, що влітку в Україні внесли зміни до порядку оформлення та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Перелік документів, які необхідно надати заявнику у разі відсутності у нього паспорта або іншого документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України, доповнено довідкой міграційної служби про те, що людина зібрала та здала до міграційної служби пакет документів для оформлення паспорта.

Фото Pixabay

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