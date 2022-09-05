Чи мають право на матеріальну допомогу переселенці із Криму: роз'яснення Мінреінтеграції

В Україні, де заявили про розробку маршрутів евакуації жителів тимчасово окупованого Криму, повідомили, що внутрішні переселенці з півострову мають право на грошову допомогу нарівні з іншими ВПО.

«На гарячі лінії Мінреінтеграції надходять звернення від внутрішніх переселенців з АР Крим та з Севастополя: людей цікавить, чи можуть вони розраховувати на грошову допомогу ВПО від держави. Можуть, адже вони відносяться до категорії ВПО, які прибули з ТОТ», — зазначили у міністерстві.

Право на грошову допомогу від держави мають люди, які перемістилися:

з тимчасово окупованих територій (зокрема, ТОТ АР Крим та м. Севастополь);

з територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в оточенні (блокуванні).

«Також право на допомогу мають громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження через збройну агресію рф і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат», — додали в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Людям, у яких виникають запитання питання щодо виплат або проблеми з ними, рекомендують звертатися до Мінреінтеграції за номерами:

15−48 — цілодобова гаряча лінія з кризових питань;

+38 (096) 078 84 33 — гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/ Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 — гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.

Нагадаємо, що у серпні були внесені зміни до порядку надання допомоги ВПО. Допомога держави мешканцям громад, які внесли до переліку розташованих у районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, надаватиметься з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому громада включена до такого переліку.

Громадяни, які подавали через «Дію» заявки на отримання фіндопомоги до 30 квітня, але так і не отримали грошей, мають прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву, додавши до неї інформацію, збережену на носіях, яка підтверджує факт подання заявки через додаток «Дія». Допомога призначається протягом 10 робочих днів із надходження заяви. ЇЇ можна подати до 1 жовтня 2022 року.

Фото Pixabay

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