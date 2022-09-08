Як вибрати касову стрічку? (P)

Після придбання фіскальних пристроїв перед кожним підприємцем виникає питання: яку касову стрічку вибрати? Для досвідчених продавців це питання є тривіальним, а от підприємець-початківець може зовсім не мати уявлення, які рулони стрічки будуть найкращими та як вибрати потрібний розмір.

Стрічка для каси — на що звернути увагу?

Якщо ви вже почали шукати варіанти, то, мабуть, помітили дивні маркування 57/30 або 80/60 — що це?

Найчастіше виробники касової стрічки спочатку вказують ширину паперу, а потім довжину. Перший розмір вимірюється в міліметрах, а другий — в метрах.

Касова стрічка 57×30 — це папір шириною 57 мм і довжиною 30 метрів. Також важливим параметром на сьогоднішній день є діаметр. Варто звернути увагу на останнє значення в розмірі, а саме його одиницю вимірювання. Використовуючи діаметр, як основне позначення, обидва розміри в назві товару будуть вказані в міліміметрах: 80 мм х 60 мм. Продавці вказують діаметр для зручності вибору, оскільки, знаючи точну характеристику, клієнт розуміє, чи підходить такий матеріал для його пристрою.

Тепер, коли ви знаєте, що означають цифри, варто ці знання використати на практиці. Купити касову стрічку на https://shop.reef.ua/ досить просто, оскільки на сайті містяться зручні фільтри, які дозволяють вибрати відповідні параметри витратних матеріалів. Але перед покупкою ми усе ж рекомендуємо врахувати пару важливих моментів, про які ви прочитаєте далі.





Дуже поширена помилка підприємців-початківців — придбати найдовший рулон. Це рішення здається спочатку цілком логічним — зрештою, чим довше рулон, тим рідше його доводиться змінювати. Якщо ви вирішили саме так, ми спробуємо відмовити вас від цієї помилки.

Касовий рулон повинен відповідати місткості касового реєстратора. Якщо ви купуєте рулон довжиною 70 метрів, ви, можливо, не зможете розмістити його у своєму пристрої (принтер, термінал), так як, просто не вийде закрити кришку.

Як дізнатися розмір касової термострічки, яка підходить до вашого принтера?

Така інформація завжди є в технічних характеристиках друкуючих пристроїв. Однак, якщо ви викинули «непотрібний» аркуш паперу, такі дані також можна перевірити на веб -сайті виробника.





Щільність термочутливого паперу

Іноді виробники виробляють супердешевий касовий папір. Не ведіться на це! Найчастіше такі рулони мають дуже маленьку щільність. У цьому випадку їх можна легко пошкодити під час роботи.

Таке заощадження призведе до подвійних витрат, оскільки вам негайно доведеться купувати інші витратні матеріали. Найкраще шукати касовий рулон зі стандартом 48 г/м2 або більше.

Де придбати стрічку для касового апарату в Києві та Україні?

Пам'ятайте, що така покупка — це інвестиція у ваш бізнес. Завдяки високоякісним витратним матеріалам ви можете бути впевнені, що чеки будуть добре надруковані, а ваші касові апарати не будуть пошкоджені. Компанія REEF виробляє касову стрічку з 2005 року під брендом TM Tama. У нашому магазині ви знайдете всі необхідні розміри та типи (стандартна або преміальна) чекової стрічки за найбільш доступною ціною. Якщо ви вирішите придбати стрічку у нас, наші водії доставлять її по Києву до вашого офісу чи в інші міста України за допомогою компаній-перевізників.

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