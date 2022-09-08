Скрізь «маленькі бучі»: військовий розповів жахливу правду про звільнені українські села на Херсонщині

Активні дії Сил оборони на Херсонщині розпочалися в останній день серпня. Протягом перших днів вересня ЗСУ звільнили кілька населених пунктів, де українські воїни знаходять тіла українців, вбитих російськими окупантами.



Про це в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній розповів військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та військовий льотчик-інструктор Роман Світан.



«По всіх територіях, де відбувається деокупація, наші війська спостерігають маленькі «бучі», — заявив він.



Зокрема, у звільненому Високопіллі, де стояли російські десантники, українські військовослужбовці виявили трупи, людей, закатованих росіянами.



«У Високопіллі дійсно стояли російські десантники. І після того, як наша арта розбила їхній склад, наші війська оминули… Зараз там проводять слідчі дії… Там дійсно знайшли певну кількість трупів. За словами мешканців, це люди, які захищали своє житло, перешкоджали мародерству, особливо по льохах, — зазначив Світан. — Найімовірніше, ми цих десантників побачимо з унітазами та пральними машинами десь на виїзді на Кримському мості».



Подібна інформація надходить майже з усіх звільнених населених пунктів на Херсонщині.



Полковник додав, що прокуратура працює над документуванням усіх таких фактів, які розкрилися після деокупації українських територій.

Нагадаємо, протягом цього тижня Сили оборони звільнили з-під російської окупації понад 700 квадратних кілометрів на Харківському та Південнобузькому напрямках.

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