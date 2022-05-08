Якщо у вас алергія на цвітіння рослин: прості поради лікаря

В Україні з приходом весни багато хто страждає на алергію на цвітіння різних рослин. Лікар імунолог-алерголог, кандидат медичних наук Надія Логіна розповіла, як полегшити симптоми, пише Storinka.

Вона зазначила, що в період загострення не слід довго перебувати у зоні квітучих рослин. Лікар рекомендувала носити одяг з довгим рукавом та сонцезахисні окуляри. Вона додала, що варто відмовитись від носіння медичних масок на користь респіраторів, оскільки вони допоможуть захистити органи дихання від проникнення пилку.

Також лікар нагадала, що необхідно проводити вологе прибирання приміщень. Логіна порадила після перебування у зоні цвітіння прийняти душ і вимити голову.

«Тому що пилок може накопичуватися, потрапляти на постільні речі, збиратися за кілька днів, і пацієнти відчуватимуть дискомфорт не лише під час перебування на вулиці, у зоні цвітіння, а й у власній спальні», — каже вона.

Зазначимо, що у наших широтах найпоширенішими алергенами є:

• березовий пилок — більшість випадків полінозу пов'язані з реакцією на пилення цього дерева;

• тополиний пух — теж пов'язаний із проявами алергії;

• пилок лугових трав та квітів, бур'янових рослин;

• цвіль, як домашня, так і вулична.

У зв'язку з цим, можна виділити три «алергічні» сезони:

• травень-червень — період цвітіння фруктових дерев та різних чагарників;

• червень-липень — період цвітіння лучних рослин та злаків

• серпень-жовтень — період росту бур'янових рослин та поширення цвілевих грибів.

Розпізнати у себе поліноз може кожен. Ознаки алергії на цвітіння рослин дуже очевидні:

• чхання;

• почервоніння очей;

• закладений ніс;

• свербить горло, ніс та очі;

• сльозогінність, риніт.

Якщо ви при цьому не відчуваєте слабкість, у вас не ломить м'язи і відсутня температура, а зовні цвітуть дерева або трави — значить, це не застуда.

Щоб сезонна алергія не заважала вашій повсякденній активності, дотримуйтесь наших рекомендацій:

• мийте руки частіше;

• щодня промивайте ніс сольовим розчином;

• використовуйте вдома зволожувач повітря;

• не провітрюйте приміщення за сухої погоди, для охолодження повітря в кімнатах використовуйте кондиціонер;

• обмежте прогулянки на вулиці вранці та в жарку суху погоду — у цей час пилок активно розноситься повітрям;

• повернувшись з вулиці, обов'язково знімайте взуття, перевдягайтесь і по можливості приймайте душ.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як можна вилікуватися від алергії на цвітіння рослин та домашній пил.

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