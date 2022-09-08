Лілія Ребрик повернулася на телебачення

Відома українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно втратила роботу на телебаченні, знову виходитиме в ефір ранкового шоу. Після припинення мовлення каналу «Україна», де Лілія багато років працювала у «Ранку з Україною», вона з'явиться в аналогічному проекті молодого каналу «Дом», який був орієнтований на аудиторію на окупованих територіях України.



У шоу «Ранок вдома» Ребрик стане со-ведучою актора Костянтина Октябрського, відомого за серіалом «Кріпосна» та актриси «Мамахохотала шоу» Ірини Хоменко. Ранковий проект виходитиме за канонами жанру: з гостями у студії, корисними порадами та історіями простих українців.



«У цей важкий час так хочеться добрих новин та емоцій, — каже Лілія Ребрик. — І тому моя майбутня зустріч з глядачами стає зараз у мільйон разів бажанішою! Я щаслива, що скажу їм: „Доброго ранку!“ Потім це, мабуть, буде одним із моїх найтепліших спогадів цього воєнного періоду! Отже, ми прокидатимемось разом, говоритимемо про найважливіше у нашому житті, разом переживатимемо радощі і, на жаль, горе, згуртуємось ще сильніше, витримаємо, вистоїмо і будемо разом йти до перемоги!»



Відомо, що до війни однією з ведучих шоу «Ранок вдома» була популярна актриса Настя Касилова, яка була змушена тимчасово залишити країну. До речі, незважаючи на нове місце роботи, Лілія Ребрик так і не змінила свій статус у мережі Instagram, де вона досі ведуча вже не існуючого каналу.

Нагадаємо, нещодавно Лілія зворушливо привітала свою старшу доньку Діану з днем народження.

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