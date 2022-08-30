«Ми повернемо радість у наше життя»: Лілія Ребрик зворушливо привітала дочку з днем народження

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка втратила роботу на каналі «Україна», зворушливо привітала старшу доньку Діану з днем народження. Дівчинці виповнилося 10 років. Ювілей відзначили у вузькому сімейному колі в заміському будинку під Києвом. Галявину прикрасили патріотичними блакитними та жовтими кульками.

«Будь щасливою, доню! Ми з татом зробимо все можливе, а якщо потрібно і неможливе, щоб ти була щасливою, навіть незважаючи на обставини, в яких ми зараз живемо! Ми переможемо обов'язково! Ми повернемо радість у наше життя! А зараз, просто живи… просто мрій… і просто знай, що твоя дика сімейка завжди поруч», — зворушливо звернулася Ліля до доньки.

Акторка також повідомила, що діти повернулися додому. Це стало подвійним святом.

«Зустрілися з рідними, з друзями… Плакали! Сміялися! Емоції зашкалюють», — зізналася Ребрик.

Раніше Лілія розповіла, що вони із чоловіком повернулися до Києва, а доньки залишились у батьків у Чернівцях.

Фото instagram.com/liliia.rebrik

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