«Звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив!» — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський напередодні провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорювалися активні дії Сил оборони на передовій.

«У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І цей рух продовжився, є нові результати. Загалом з 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями», — зазначив він.

Окремо очільник держави згадав про бійців 115-ї окремої бригади тероборони ОК «Північ», які відзначилися хоробрістю й потрібними Україні результатами в боях у лютому-березні, а зараз продовжують захищати державу на північному напрямку. Також він подякував й бійцям 117-ї окремої бригади тероборони, які діють на напрямку Суджа — Суми, і першій танковій бригаді, яка міцно тримає позиції на напрямку Гомель — Городня.

Володимир Зеленський розповів про візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена, зазначивши, що наразі маємо рішення президента Джо Байдена щодо нового пакету оборонної допомоги обсягом у 675 мільйонів доларів. «Оголошено й про те, що Україна отримає понад мільярд доларів із загального пакету підтримки європейських демократій. Кожен із таких кроків наших партнерів реально позначається на міцності нашої держави та всієї Європи в захисті від російського терору», — сказав він та додав, що спектр тем на переговорах із держсекретарем був широким.

Сторони обговорили політичну співпрацю, взаємодію у фінансовій площині, а також приділили увагу Fast Recovery Plan і загалом відбудові України після російських ударів.

«Я порушив питання офіційного визнання росії державою-терористом. Юридична реальність має завжди відповідати фактичній реальності. А це факт, що росія стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Можна обирати той чи інший формат процедур, ту чи іншу формулу юридичного тиску проти рф за терор, але світ має отримати однозначний сигнал, що російському терору не буде прощення», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом трьох днів українські воїни просунулися майже на 50 кілометрів.

Фото Офісу президента

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