У помсту за наступ ЗСУ рашисти посилили терор на окупованих територіях і використовують населення як живий щит, — Генштаб

Сили оборони України ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, за три дні просунувшися майже на 50 км.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що українські воїни також утимують позиції та не допускають просування ворога — був відбитий наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.

Протягом доби, що минула, авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів, уражено 2 взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітних ракетних комплекси. Знищено 4 БпЛА та гелікоптер Ка-52.

«За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію російської федерації. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків», — йдеться у ранковому зведенні.

У Генштабі також повідомили, що в окремих районах Херсонської області рашисти вдаються до терору у відношенні місцевих мешканців. Так, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості «живого щита». Селище закрите на вʼїзд та виїзд.

В оперативному командуванні «Південь» зазначають, що нашою авіацією на цьому напрямку нанесено 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами — 265 влучних уражень, зокрема по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам в районі Нової Каховки. Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання.

«Втрати ворога за бойовий день складають 59 рашистів, 3 реактивні системи залпового вогню „Ураган“ і транспортно-зарядна машина для них, 2 самохідні гармати артилерії „Піон“, самохідна гаубиця „Мста-С“, 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки, танк Т-72 та 6 одиниць авто-бронетехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, за добу, що минула, в Україні було ліквідовано ще 650 рашистів — втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення складають майже 52 тисячі «двохсотими».

Фото Генштабу ЗСУ

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни не виключають, що ЗСУ на південному сході Харківської області використовують перекидання російських військ на Південну вісь для проведення контрнаступу на північний захід від Ізюму. В цей район, за даними російських джерел, ворог перекидає підкріплення. Угрупування окупантів на цьому напрямку, ймовірно, було недостатньо укомплектоване через попередні розгортання російських військ для підтримки зусиль із захоплення решти Донецької області і підтримки південного напрямку. Дії ЗСУ на Херсонщині змусили росіян змістити акцент на південь, що дозволило українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюму. Експерти звернули увагу на рівень обговорення українських успіхів російськими блогерами, що свідчить «про масштаб несподіванки, досягнутої українськими військами», яка, ймовірно, успішно деморалізує російські сили.

У той же час в аналітики називають малоймовірною версію про те, що південний контрнаступ та спроба виснажити російські сили на півдні України є хитрощами для відновлення операцій на Харківщині. Зазначається, що ЗСУ, вірогідно, правильно скористалися передислокацією російських військ, техніки та загальної оперативної спрямованості для початку локальних контрнаступів.

Нагадаємо, що напередодні прапори України було піднято над звільненими Волоховим Яром та Балаклією.

Фото Генштабу ЗСУ

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