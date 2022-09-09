Близнюки відчують на собі заздрість недоброзичливців, на Стрільців та Козерогів чекає сюрприз: гороскоп на 9 вересня 2022 року

9 вересня — 14-й місячний день, коли, як стверджують астрологи, найкраще розпочинати важливі справи. Вони обіцяють бути успішними. У той же час вважається, що в цей день потрібно бути обережним і не піддаватися спокусі, якої б сфери життя вона не торкалася. Найменша слабина може «відгукнутися» в майбутньому.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 9 вересня пропонує slovofraza.com.

На шляху Овнів сьогодні можуть виникнути перешкоди, які можна буде успішно вирішити, якщо представники цього знаку будуть наполегливими та підключатимуть свої зв'язки. У цей день корисна дієта, що щадить, і дихальна гімнастика.



А у Тельців — гарний день для колективної роботи, зустрічей та переговорів із партнерами. Самостійні зусилля успіхів не принесуть. Час вважається вдалим для офіційних звернень.

Близнюки, чиї справи підуть у гору, можуть зіткнутися із заздрістю недоброзичливців. Не виключені труднощі у відносинах із чиновниками та літніми людьми. Можливе загострення хронічних захворювань серця.

Зірки радять Ракам цього дня приділити увагу своїй зовнішності, особливо волоссю. Сьогоднішній день хороший для дій, що дозволяють просунутися соціальними сходами. Зірки радять тримати язик за зубами і не бути особливо відвертими з колегами та друзями.

Левам цього дня радять бути скромнішими, щоб не викликати заздрість та роздратування менш щасливих колег. Якщо у представників цього знаку щось не виходить, то не потрібно наполягати — перенесіть розв'язання цього завдання на інший час.

А у Дів — гарний час для будь-яких нововведень, для активних дій, для покупки автомобіля. Незакінчені справи допоможуть завершити гарне самопочуття та відмінний настрій.

Терезам сьогодні слід бути більш терпимими до людей з іншими поглядами та смаками. Представники цього знаку ризикують втратити прихильність начальства та доброзичливість колег. Зірки радять утримуватися від грубостей — це може призвести до проблем із протилежною статтю і навіть до розставання.

Прагнення успіху Скорпіонів сьогодні буде винагороджено. Представники цього знаку будуть затребувані як фахівці, а стосунки з друзями та коханими складатимуться гармонійно.

Стрільцям сьогоднішній день може принести сюрпризи та подарунки. У той же час ймовірні серйозні витрати, але гроші будуть витрачені недаремно. Завдяки чарівності та хитрощі представники цього знаку зможуть досягти добрих результатів у переговорах.

Гарний день для великих придбань, наприклад, нерухомості, очікує на Козерогів. Не виключено отримання доходу, що не афішується, спадщини, страхової виплати. Ті, хто хворіє, зможуть сьогодні одужати. Також можливе просування по службі за підтримки старших товаришів.

Відмінний день очікує і на Водоліїв — самопочуття та настрій будуть на висоті, приплив енергії надасть змогу вирішити безліч питань. Можливі раптові знайомства, несподіване вирішення важких питань та здійснення бажань.



Сприятливий день чекає і на Риб. Жінкам-Рибам зірки радять бути уважними при виборі партнерів — не виключено, що ви зустрінете людину, з якою пов'яжете своє життя. Саме сьогодні може статися щось, що серйозно вплине на світогляд, життєві принципи чи перспективні плани чоловіків-Риб.

Нагадаємо, що 10 вересня настане повний місяць, який обіцяє шести знакам зодіаку прибуток.

Астрологиня Ольга Медвецька попереджала, що цього дня Меркурій «зупиниться» і піде «назад» — період ретроградності триватиме до 2 жовтня.

Фото Pixabay

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