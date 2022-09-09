У соцзабезі відмовляються приймати заяву від переселенця: як треба діяти

У Міністерстві з питань регінтеграції ТОТ, де раніше розповідали, що переселенці, які подавали через «Дію» заявки на отримання фіндопомоги до 30 квітня, але так і не отримали грошей, можуть повторно звернутися за призначенням держдопомоги до 1 жовтня, пояснили, що робити ВПО, у яких органи соцзахисту не приймають заяву.

В міністерстві зазначили, що є дві поширені ситуації, коли співробітники управлінь соцзахисту населення (УСЗН) можуть відмовитися приймати від внутрішнього переселенця заяву.

Перша — відмовляються приймати повторні заяви від тих ВПО, які вже подавали їх через «Дію» до 30 квітня, але не отримали допомоги. При цьому люди не завжди можуть довести факт подачі першої заяви.

Друга — відмовляються приймати заяви на облік у тих ВПО, які не мають реєстрації проживання на ТОТ або у зонах бойових дій. Відповідно, не ставши на облік, переселенець не може розраховувати на допомогу.

«До 1 жовтня триває прийом повторних заяв ВПО на отримання державної допомоги. Для цього необхідно звернутись до органів соціального захисту або відправити заяву поштою. При цьому треба зазначити, зокрема, номер банківського рахунку (за стандартом IBAN) або персональні дані одержувача. Навіть якщо ви не можете довести факт подачі першої заяви, у вас зобов'язані прийняти до розгляду повторну. Протягом 10 днів з часу отримання органом соцзахисту повторної заяви має бути призначена допомога», — повідомили в міністерстві та додали, що також не є підставою для відмови взяття на облік тих ВПО, у яких відсутня реєстрація на ТОТ чи у зоні бойових дій. Це передбачено чинним законодавством.

Якщо у переселенців виникають запитання щодо виплат або проблеми, рекомендують звертатися до Мінреінтеграції за номерами:

15−48 — цілодобова гаряча лінія з кризових питань;

+38 (096) 078 84 33 — гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/ Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 — гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.

Також повідомляється, що з 1 жовтня в усіх регіонах України впроваджується Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволить централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемни питання.

Мета впровадження ЄІССС — отримання переселенцями послуги за місцем їхнього фактичного перебування. Так, в будь-якому регіональному управлінні соцзахисту ВПО зможуть змінити у довідці неактуальне місце проживання, виправити помилки у заяві на отримання статусу переселенця та з'ясувати причини затримки виплат допомоги на проживання.

Ексклюзивний матеріал «Затримка з виплатами переселенцям: що робити, якщо гроші місяцями не надходять» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки міністерства у соцмережах

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