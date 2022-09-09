Похорон королеви Єлизавети ІІ: чого чекати в найближчі 10 днів і де поховають

Про смерть королеви у шотландському замку Балморал повідомив Букінгемський палац увечері 8 вересня. Прапори на королівських резиденціях, Уайтхоллі та інших урядових будівлях були приспущені, а вебсайт королівської сім’ї змінився на чорну сторінку з короткою заявою про смерть королеви. На урядових вебсайтах також змінився чорний банер. У Букінгемському палаці традиційно прикріпили офіційне повідомлення про смерть в рамці до поручнів. У перший день жалоби очікуються урочисті салюти зі зброї в Гайд-парку та на Тауер-Хілл, а також загальнонаціональна хвилина мовчання, повідомляє видання The Guardian.

Очікується, що король Чарлз (для коронації він обрав ім'я Карл ІІІ) дасть свою першу аудієнцію прем'єр-міністру. Він також зустрінеться з графом-маршалом, щоб офіційно підписати повний план похорону. Державний похорон, як очікується, відбудеться через 10 днів. Пізніше цього тижня Чарлз проведе трансляцію для країни та Співдружності. Очікується, що Таємна рада, до складу якої входять високопоставлені урядовці та таємні радники, збереться в суботу в Сент-Джеймському палаці для основного проголошення нового короля, яке буде зачитано публічно з балкона Сент-Джеймського палацу. Наступна прокламація буде зачитана на Королівській біржі в Лондоні. У нового короля відбудеться зустріч з прем’єр-міністром, лідером опозиції, архієпископом Кентерберійським та деканом Вестмінстерського абатства.

Вшанування королеві Єлизаветі ІІ віддадуть у парламенті. Прапори будуть приспущені на повну щоглу та залишатимуться на повній щоглі протягом 24 годин, а потім повернуться наполовину до наступного дня після похорону. Після цього очікується, що труна відправиться з Балморала, щоб її відвезти дорогою до палацу Холірудхаус. Прокламації будуть оголошені в Единбурзі, Кардіффі та Белфасті, а вшанування в парламенті, ймовірно, продовжиться. Відбудеться церемоніальна процесія від Холіруда вздовж Королівської Милі до собору Святого Джайлза для служби, на якій будуть присутні члени королівської родини. Після цієї служби собор Святого Джайлза буде відкритий для публіки на 24 години. Після цього очікується, що труну доправлять до Лондона.

Король Чарльз відвідає Північну Ірландію, де він має отримати послання співчуття в замку Гіллсборо, а також собор Святої Анни в Белфасті для молитви та роздумів про життя королеви Єлизавети II. Відбудуться репетиції процесії з труною покійної королеви від Букінгемського палацу до Вестмінстер-холу. Очікується, що труна прибуде до Букінгемського палацу за кілька годин до великої церемонії, запланованої в Лондоні.

Під час першої великої урочистої події перед похоронами труну королеви перенесуть із Букінгемського палацу до Вестмінстер-холу для початка п’ятиденного прощання. Очікується, що труну перевезуть на лафеті. Її буде встановлено на катафалку в центрі Вестмінстер-холу, який буде відкритий для публіки 23 години на добу. Напередодні похорону Чарльз вітатиме присутніх іноземних королівських сімей.

Державні похорони відбудуться у Вестмінстерському абатстві. Труну нестимуть із Вестмінстер-холу процесією до абатства. По всій країні відбудуться дві хвилини мовчання. Після одногодинної служби велика церемоніальна процесія супроводжуватиме труну до Гайд-парку, де її перенесуть з лафета до державного катафалка та відправлять до Віндзора. Після процесії через Віндзор у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбудеться богослужіння, під час якого труну опустять до королівського склепу…

Світові лідери висловлюють співчуття з приводу смерті королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.



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