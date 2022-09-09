«Неймовірно її не вистачатиме»: реакція світових лідерів на смерть Єлизавети II

Світові лідери продовжують висловлювати співчуття з приводу смерті королеви Великої Британії Єлизавети ІІ — її не стало напередодні. У Букінгемському палаці повідомили, що 8 вересня королева мирно померла у Балморалі на 97-му році життя.

«З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами», — зазначив президент України Володимир Зеленський.

Як пише ВВС, першим свої співчуття висловив президент Франції Еммануель Макрон, який назвав Єлизавету другом Франції та «королевою з добрим серцем».

Президент США Джо Байден сказав, що королева Єлизавета була «не просто монархом, а визначила собою цілу історичну епоху». Згадуючи про зустріч з королевою у 2021 році, він зазначив, що тоді Єлизавета ІІ «зачарувала своєю дотепністю, зворушила своєю добротою і щедро ділилася з нами своєю мудрістю».

А 44-й президент США Барак Обама заявив, що 70-річне перебування Єлизавети на троні було наповнене «витонченістю, елегантністю та невпинним служінням справі». «Вона продовжувала дивувати нас своєю теплотою, тим, наскільки легко завжди було в її компанії, своєю особистою чарівністю і неймовірним умінням розбавити пафос серйозних подій завжди доречним гумором», — цитує видання заяву Барака Обами.

Канадський прем'єр Джастін Трюдо говорив про «очевидне глибоке кохання», яке королева відчувала до канадців, назвавши її одним із своїх кумірів. «Мені неймовірно її не вистачатиме», — додав він.

А Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав королеву символом спадкоємності, який «протягом десятиліть радикальних змін, включаючи деколонізацію Африки та Азії та еволюцію Співдружності, обнадіяв уже самим фактом свого існування».

«Радіо Свобода» виклала у мережу відео, на якому були зафіксовані найголовніши моменти з життя королеви Великої Британії.

Нагадаємо, що влітку цього року у Великій Британії та країнах Співдружності святкували Платиновий ювілей Єлизавети II — 70 років від дня її сходження на престол.

Фото зі сторінки герцога та герцогині Кембриджських

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