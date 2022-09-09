«Двічі подумайте, перш ніж давати в борг або позичати самому»: прогноз від таролога на п’ятницю

Таролог Світлана Науменко з Херсона зробила розклад на 9 вересня й розповіла чим краще зайнятись цього дня, а чого уникати.

«Це тринадцятий день місячного циклу, фаза Місяця — той, що росте, друга фаза. День запам'ятається яскравим та щасливим. Або це буде пов'язано з якоюсь перемогою, а можливо, просто день пройде без проблем та турбот. Слід взятися за якесь нове заняття, воно стане успішним. Не забувайте і про те, що знайдуться люди, які теж захочуть взяти участь у цьому. Не відмовляйте їм у такій нагоді. Якщо з кимось у цей день посварилися чи хтось на вас ображається, то краще якнайшвидше залагодити це питання. Потрібно негайно помиритися, перепросити. Саме цього дня все вийде. Не раджу братися за нові проєкти. Орієнтуйтесь на продовження поточних справ і намагайтеся працювати в колективі (підвищуються шанси на успіх). Відмовляйтеся від домашньої роботи, запрошень до подорожі і бажання саме сьогодні звільнитися. Ловіть будь-яку можливість поговорити з важливою людиною для вашого руху. Вдало проходять будь-які маніпуляції, пов'язані з коштами».

За словами таролога, 9 вересня можна не соромитися відстоювати свою думку тим, хто впевнений у своїй правоті.

«Це потрібно і правильно. До мети слід йти, не лякаючись можливих перешкод, діючи послідовно та наполегливо. Карта Імператор рекомендує двічі подумати, перш ніж давати в борг або позичати самому (і йдеться не тільки про грошові справи, а й про борг у моральному розумінні), а також завжди пам'ятати про співвідношення мети та коштів. Не можна забувати, що плани окремої людини — ще не закон світобудови».

Нагадаємо, що таролог та відома волонтерка Анастасія спрогнозувала ситуацію в Україні на найближчі дев'ять місяців.



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