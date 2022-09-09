«Росія може завдати ядерного удару по Україні, але про такий наказ у Вашингтоні та Лондоні знатимуть за п'ять хвилин», — Олег Жданов

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що у тому випадку, коли навіть для путіна стане зрозуміло, що поразка росії у війні проти України неминуча, кремлівський диктатор зможе дістати з рукава свій останній козир — ядерну зброю. Однак застосувати її буде не так просто. Про це Олег Жданов розповів у інтерв'ю «ФАКТАМ».

— Імовірність ядерного удару існує. Але є велике «але», — каже Олег Жданов. — По-перше, навколо путіна існує така собі еліта, яка розуміє, що після ядерного удару з ними більше ніхто у світі не вестиме жодних справ. Це буде остаточно. Ця еліта намагатиметься перешкодити непоправному. До того ж, як вже заявили США та Великобританія, вони готові будуть у такому разі завдати превентивних ударів по центрах прийняття рішень.

Іноземна розвідка уважно стежить за ситуацією. Якщо путін віддасть наказ застосувати ядерну зброю, про це у Вашингтоні та Лондоні знатимуть за п'ять хвилин.

Читайте у «ФАКТАХ» повне інтерв'ю з Олегом Ждановим «Восени ЗСУ вже зможуть і Херсон звільнити, і не лише його».

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