Погода зіпсує українцям вихідні: синоптик попередила про різке похолодання

Про дощі та температурні гойдалки у першій половині вересня нас попереджували метеорологи. Сьогодні синоптик Наталка Діденко опублікувала термінове звернення до мешканців столиці

«Кияни! Завтра посидіть вдома, якщо немає нагальної потреби кудись вибиратися.

Бо 10-го вересня у Києві будуть дощі, вітрюган і холодяка.

Якщо стриманіше — очікуються дощі, місцями сильні, пориви південно-східного вітру до 15−20 метрів за секунду, похолодання до +10+12 градусів.

В Україні завтра опади охоплять західні, північні, центральні області (окрім Дніпра з районами), подекуди Одещину та Миколаївщину.

Дощі можуть супроводжуватися грозами, сильним вітром південно-східного напрямку.

На сході України, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму в суботу — без опадів.

Про вітер ніби згадувала, але ще раз — в більшості областей України, окрім східної частини, південно-східний вітер посилюватиметься до штормових значень, до 15−22 метрів за секунду.

Усім, кому важливий вітер та його сила — візьміть це до уваги!

Температура повітря завтра суттєво знизиться на півночі та в центрі України, +9+13 градусів буде лишень!

На решті території очікується впродовж дня +15+19 градусів, у південній частині, у Чернівецькій області та на Закарпатті +19+23 градуси.

Зайве нагадувати, що така серйозна зміна погоди може вплинути на самопочуття, тому відбивайтеся від стрибків тиску, температури та сильного вітру, як можете — кваліфікованими порадами лікаря, мінімальним штудіюванням новинних підозрілих сайтів та блогерів-експертів, оточіть себе чимось спокійним і хорошим, наприклад, теплими котами, любимими книжками та відео наших воїнів з Балаклії.

У неділю потужний атмосферний фронт все ще зависатиме над Україною — що далі буде і як, поговоримо в суботу".

Городникам варто поквапитися з осінніми роботами в саду.



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