Дощі та температурні гойдалки: яка погода очікується в Україні в першій половині вересня

Літо закінчилося, а разом із ним і спекотна погода. Чи варто сподіватись на повернення теплої погоди у вересні? На це запитання відповідає заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. За її словами, найближчими днями на всій території України очікуються дощі.

У четвер, 8 вересня, грозові дощі місцями очікуються на заході та півдні країни, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень у Сумській області стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 15, а от у Закарпатській області повітря прогріється до 24 градусів тепла.

У п'ятницю, 9 вересня, дощі очікуються у багатьох районах України, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на Сумщині стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 15, а от у Криму повітря прогріється до 25 градусів тепла.

У суботу, 10 вересня, грозові дощі пройдуть практично по всій території України, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень у Чернігівській області стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 13, у Криму повітря прогріється до 26 градусів тепла.

У неділю, 11 вересня, грозові дощі накриють усю Україну, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень у Чернігівській області стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 12, а от у Криму повітря прогріється до 26 градусів тепла.

Як розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, у період з 12 по 15 вересня в Україні очікується різноманітна погода. Так, 12 та 15 вересня можливі атмосферні фронти, які принесуть помірні опади. 13−14 вересня в Україні переважатиме поле високого тиску, через що встановиться суха погода. «Ночами українські термометри покажуть 6−14 тепла, а вдень очікується 15−21 вище за нуль. Щоправда, 12−13 вересня на півдні та сході країни, а 14−15 вересня на Закарпатті, Прикарпатті, у Вінницькій та Одеській областях стовпчики термометрів вдень досягнуть позначок 22−26 градусів тепла» , — зазначила синоптик.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про різку зміну погоди на початку вересня.

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram