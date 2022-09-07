Варто поквапитися: коли найкраще вносити осінні добрива

Осінні підживлення культур, які люди вирощують на дачах, допоможуть рослинам відновитися після плодоношення та нормально пережити зимовий період.

Автори «уДачного місця» розповіли, коли потрібно вносити добрива, щоб покращити морозостійкість квіткових культур та плодово-ягідних рослин.

Оптимальним часом для внесення підживлення є останні дні серпня — перший тиждень вересня. Оскільки ґрунт ще не «охолов», всі необхідні елементи оперативно надійдуть із землі до рослин.

Слід пам'ятати, що підживлення восени слід проводити, коли на вулиці тепло — при «мінусах» життєві процеси у рослин припиняються, а коренева система слабо сприймає добрива. Тож ефекту не буде.

Також не варто удобрювати дерева, якщо листя на них пожовкло чи вже опало. Отже, потрібно вносити підживлення до того, як це відбудеться.

Багато дачників проводять роботи в саду та на городах відповідно до місячного календаря. У вересні сприятливими вважається вже минулий тиждень (1−6 вересня), а також 14−15 вересня та 18−20 вересня. Несприятливими — 7−12 вересня та 23−27 вересня. Інші дні вважаються нейтральними.

Фото Pixabay

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