Масована хвиля критики на адресу «народного супутника» ICEYE, купленого Фондом Сергія Притули, може бути санкціонована з росії, пише Delo.ua.



За даними видання, одним із ініціаторів інформаційної атаки може бути засновник компанії TVIS Олесь Ясинський.

«У перші дні повномасштабної війни ця компанія організовувала збір коштів на закупівлю супутникових знімків Maxar та BlackSky. Однак стандартне вікно збору даних із супутників Maxar 30 днів за умови відсутності хмар та задимленості над місцевістю. Водночас супутник ICEYE може робити знімки високої точності за будь-якої погоди в режимі 24/7», — пише «Дело».

Олесь Ясинський

У публікації зазначається, що TVIS є провайдером даних дистанційного зондування Землі.

«Юридична особа була заснована 2002 року Валерієм Гаркушею, Вадимом Голубовським та Сергієм Головком. За даними Delo.ua, Голубовський та Головко можуть бути громадянами рф. TVIS постачала супутникові знімки до росії. Згідно з інформацією на сайті Інституту геології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, компанія була офіційним дилером російських компаній СканЕкс (постачальника супутникових карток для Яндекс і Росреєстру) та Совзонд (постачальник даних ДЗЗ)», — йдеться у матеріалі. Також зазначається, що співвласником Сканекс був Ігор Ротенберг, син Аркадія Ротенберга — олігарха з найближчого оточення президента путіна: «У 2011−2017 роках Сканекс постачав зображення управлінню ФСБ, яке спеціалізується на дослідженні та розробці ПЗ. У 2016 році був постачальником ПЗ для управління внутрішніх військ МВС Росії».

Валерій Гаркуша

Видання передбачає, що критика Ясінського на адресу «народного супутника» може бути обумовлена як хайпом, так і цілеспрямованою кампанією з підриву обороноздатності країни.

«Обидва варіанти несуть потенційні погрози. Свідомо чи несвідомо вони відкривають вікно можливостей для чергової хвилі російської пропаганди, що може призвести до негативних наслідків для України», — зазначає «Дело».

Нагадаємо, після консультації з військовим командуванням Фонд Сергія Притули витратив 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на три «Байрактори», на купівлю повного пакету послуг фінського космічного супутника ДЗЗ ICEYE. «Байрактари» турецький виробник передав Україні безкоштовно. Наймасштабніший збір на «пташки» для ЗСУ Сергій Притула оголосив у свій день народження.

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