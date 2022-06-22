Замість подарунків — «Байрактари»: Сергій Притула у свій день народження оголосив наймасштабніший збір на «пташки» для ЗСУ

Відомий телеведучий, громадський діяч та волонтер Сергій Притула, який уперше показав свою однорічну доньку Стефанію, 22 червня відзначає день народження. Йому виповнився 41 рік. У нинішніх умовах війни Сергій назвав найкращим подарунком допомогу ЗСУ. Притула оголосив наймасштабніший збір — 500 млн гривень. На ці гроші він планує купити три ударні безпілотники «Байрактар» для наших захисників.

Про це Сергій повідомив в Інстаграм та попросив усіх, хто хотів би його привітати, перераховувати кошти на рахунок його фонду.

«Сьогодні мені 41. Мені не потрібні подарунки чи пафосні вітання. Все, про що я мрію у свій ДР — це наша Перемога! І разом із командою фонду я намагаюся робити все, що залежить для її наближення. Ми хочемо придбати для ЗСУ три „пташки“ Байрактара, які допомагатимуть це робити!», — написав у своєму Інстаграм Притула.

Ініціативу Сергія підтримали його шанувальники та зіркові колеги Леся Нікітюк, Маша Єфросиніна, відомі блогери, артисти, телеведучі.

За кілька годин зібрали понад 500 мільйонів гривень. На одну «пташку» вже є. Якщо українці також активно будуть донатити на «Байрактари», ЗСУ дуже скоро отримають такі необхідні «пташки».

Нагадаємо, на донати Сергій Притула закуповує транспорт, рації, інші засоби зв'язку для ЗСУ, амуніцію, тепловізори та інше.



Разом із переможцями «Євробачення» Kalush Orchestra Притула продав на аукціоні головний трофей конкурсу — «Кришталевий мікрофон» та рожеву панаму соліста гурту Олега Псюка. За лоти отримали близько 42 млн гривень.

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