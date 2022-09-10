«Польським братам завжди допоможемо»: Зеленський про відносини з сусідньою країною

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 198-го дня війни розповів, що обговорив з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким низку важливих питань економічного співробітництва, зокрема, постачання української електроенергії до сусідньої країни.

«Польща звернулася до нас з проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема, експортом електрики. Звичайно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам з першого дня, ми завжди допоможемо», — запевнив глава держави.

Також на зустрічі було обговорено можливість спрощення процедур на кордоні.

«Маємо обов'язково прибрати бар'єри, які досі заважають нашим громадянам та компаніям. Відомо, що на українсько-польському кордоні є певні складнощі, є черги. Обговорили, як вирішити цю проблематику», — сказав український лідер.

Загалом Володимир Зеленський дуже задоволений «добрими новинами з Європейського Союзу».

«Є хороші новини з Євросоюзу. Схвалено виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги нашій державі. Дуже вагомо», — зазначив президент.

Також глава держави звернув увагу на рішення Ради ЄС про зупинення угоди про спрощений візовий режим між ЄС та росією, яке набуде чинності з 12 вересня.

«Це ускладнить цинічне використання Європи тими, хто не хоче нічого змінювати, не хоче боротися проти війни, а хоче просто споживати та розважатися, ніби нічого в Європі не відбувається, ніби немає російського терору», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, протягом минулої доби в Україні теж відбулися позитивні зміни — Сили оборони значно просунулися на Харківському напрямі фронту. ЗСУ знищили бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили противника на Донецькому та Південнобузькому напрямках. У зону поразки також потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії супротивника.

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