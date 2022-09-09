Окупанти «демілітаризуються» в Україні цілими полками, ті, хто залишилися живими, рятуються на вкрадених велосипедах, — розвідка

Внаслідок контрнаступу Сил оборони України на кількох напрямках окупаційні війська шукають способи безпечного виходу з бойових дій та можливих оточень.

Про це повідомляють в ГУР Міноборони України та додають, що дії українських військових змушують окупантів просити допомоги у Червоного Хреста та тікати на вкрадених велосипедах

«Рашисти з 202-го окремого мотострілецького полку, які знаходяться у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів та зв’язку. Наразі телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України», — зазначають у розвідці.

Окупанти з іншого підрозділу, які намагалися чинити спротив наступу ЗСУ на Харківщині та обстрілювали позиції українських воїнів з танків та важкої вогнеметної системи «Сонцепьок», зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли. Вони скаржаться на потужний наступ ЗС України, відсутність боєкомплекту і техніки та черезез відсутню логістику відступають дезорганізовано. «Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових йдуть пішки», — додали в ГУР.

У розвідці також зазначають, що на Дніпропетровському напрямку ворог намагається утримати позиції, але там є невдоволення новим підкріпленням — більшості «новобранців» 55−60 років. А на Херсонщину окупанти підвезли «свіжих» солдат з території рф. Втім, поповнення категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях.

«Відомо, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк рф припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані», — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Генштабі ЗСУ додають, що на тимчасово окупованій Херсонщині, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, росіяни задіяли гелікоптери та зброю, аби знайти своїх дезертирів та повернути їх на позиції. Зазначається, що через Каланчак в напрямку тимчасово окупованого Криму фіксується інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.

«Підрозділи Сил оборони утримують позиції та не дають можливості ворогу просуватися вглиб території України. Наші воїни успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне», — додали у Генштабі.

Протягом доби авіація ЗСУ здійснила понад 10 ударів, знищивщи бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках, а підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили щонайменше два БпЛА противника. Також вогневого ураження зазнали 3 пункти управління ворога, понтонна переправа, 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника.

А в оперативному командуванні «Південь» додали: «Силу вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки, понтонна переправа в районі Дар’ївки та наведений міст в районі Нової Каховки. За результатами нашої бойової роботи підтверджено знищення 11 окупантів, 2 танків Т-80, бойової машини десанту та 2 самохідних гармат 203 калібру «Піон».

Тим часом у мережу виклали відео, на якому схематично показано просування української армії. Як пише «Інформатор», росіяни стверджують, що ЗСУ підірівали міст через річку Оскол, що робить неможливим перекидання військ ворога до Куп'янську.

У Генштабі не називають звільнені населенні пункти, та в мережі викладають фото синьо-жовтих флагів в тих місцях, де ще нещодавно був ворог.

А ось таке відео виклав на своїй сторінці у соцмережах головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, зазначивший, що за останні дні Сили оборони звільнили від ворога тисячу квадратних кілометрів української землі.

Раніше у Генштабі повідомляли, що на Харківському напрямку українські підрозділи за три дні просунувшися майже на 50 км.

Фото Генштабу ЗСУ

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