Боснійці вразили згодою зіграти матч з вигнанцями з росії: футболісти відмовляються, уболівальники обурені

У той час, як російські команди та спортсменів із рф виключають із різноманітних турнірів через військові дії, розв'язані їхньою країною в Україні, знаходяться ті, хто готовий іти на співпрацю з представниками агресора.

Зокрема, світ футболу сколихнула новина про те, що Федерація футболу Боснії та Герцеговини, з якою Україна нещодавно зустрічалася в рамках відбору на ЧС-2022, погодилася провести «товариський матч» із росією. Представники російського футбольного союзу (рфс) направили офіційний лист із пропозицією зіграти спаринг 19 листопада в Санкт-Петербурзі, і боснійські футбольні чиновники, попередньо проконсультувавшись з УЄФА, дали ствердну відповідь.

Як повідомляє боснійський сайт Avaz, збірна Боснії та Герцеговини, яка посідає 57-е місце в рейтингу ФІФА, заробить 200 тисяч євро за проведення матчу з росією. При цьому приймаюча сторона бере на себе всі витрати на проїзд та проживання гостей

На щастя, серед футболістів та вболівальників виявилося значно більше свідомих людей, ніж у федерації. Один із лідерів збірної Міралем П'янич, який провів у її складі понад сотню матчів, висловився категорично проти майбутнього матчу. «Я чув про це рішення. Керівники знають мою позицію. Подзвонили, спитали, що я думаю про гру. Я сказав, що думав, а потім здивувався іншим рішенням. Це не дуже вдала ідея. У мене немає слів. Коли збірна починає добре грати, завжди щось іде не так. Керівники федерації знають мою позицію. Я просто скажу, що це недобре», — зазначив експівзахисник «Ліона», «Роми», «Ювентуса» та «Барселони».

Також категорично висловилися проти проведення спарингу представник виконавчої ради федерації Азмір Гусич, головний тренер національної команди Івайло Петєв, мер столиці країни Сараєво Беньяміна Карич, низка провідних футболістів національної збірної. Обурюються в мережі й боснійські фанати, які називають це рішення «огидним та ганебним» і звинувачують керівництво федерації у «знищенні боснійського футболу».

І ці звинувачення цілком слушні. Уся справа в тому, що президентом Федерації футболу Боснії та Герцеговини є Віко Зелькович, виходець із Республіки Сербської, племінник скандального політика Мілорада Додіка, який за розпалювання ворожнечі між сербами та боснійцями-мусульманами опинився під санкціями США та Великобританії, у червні відвідав у рф «Петербурзький міжнародний економічний форум», де із задоволеною гримасою сфотографувався з путіним, а також називає «спеціальну військову операцію вимушеним кроком росії».

Враховуючи резонанс, який викликало рішення Федерації футболу Боснії та Герцеговини, точку в цій історії ставити зарано. Залишається сподіватися, що здоровий глузд усе ж таки візьме гору, і росіяни продовжать залишатися вигнанцями для всього цивілізованого світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий боксер Майріс Брієдіс постраждав на батьківщині за проросійські погляди.

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