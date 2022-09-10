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Гороскоп

Фінанси поллються рікою: Анжела Перл розповіла, кому повний місяцья 10 вересня принесе великі гроші

11:41 10 вересня 2022
місяць

Австралійська астрологиня Анжела Перл вважає, що повний місяць 10 вересня сприятливо позначиться на представниках деяких знаків зодіаку, принесе їм покращення добробуту. Про це пише УНІАН з посиланням на сайт астрологині.

У Терезів матеріальний стан почне неодмінно покращуватися. Тому вони можуть відпочити та витрачати кошти не лише на термінові потреби, а й на власний комфорт. Після 11−12 вересня фінанси поллються річкою.

У Стрільця з'являться нові можливості для заробітку. На думку експертки, вони будуть пов'язані з нерухомістю: продаж, оренда, будівництво. Це може бути вигідне придбання житла.

Скорпіону після 10 вересня можуть повернути борг чи сплатити премію. Попри те, що це не буде шалена сума, гроші таки будуть відчутні. Зірки радять витратити їх на власний комфорт.

Нагадаємо, для деяких знаків зодіаку повний місяць 10 вересня стане дуже знаковим та принесе нечувані суми.

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