Горіховий повний місяць — 2022: що не можна і що обов'язково потрібно зробити 10 вересня

У суботу, 10 вересня, настане повня, яка, як стверджують астрологи, може принести фінансовий успіх представникам шістьох знаків зодіаку.

У цієї повні багато назв — «Горіхова», «Кукурудзяна», «Жовтолиста», «Шлюбна»… Настане вона о 12:59 за київським часом.

Вважається, що це гарний час для укладення шлюбів — як зрозуміло з однієї із назв. У той же час потрібно бути обережним, щоб не зробити невдалий вибір — такі стосунки можуть розриватися насилу. А от період для старту нових проектів краще відкласти — настає не найкращий час.

Повня, як утім і новий місяць, впливає на деяких людей — в такі дні можливе посилення нервозності, дратівливості, що може вилитися у конфліктні ситуації чи депресії.

Тож завтра краще постаратися тримати себе в руках — бути стриманими з оточуючими, не конфліктувати, не лихословити. Підвищена емоційність може штовхнути людину на необдумані вчинки, про які доведеться шкодувати. Не варто братися і за нові справи, змінювати роботу чи підписувати важливі документи.

У такі дні традиційно радять налаштовувати себе на позитив, медитувати чи займатися саморозвитком. А ще корисним буде планування свого майбутнього з додаванням до цього візуалізації.

До речі, астрологиня Ольга Медвецька попереджала, що в цю повню Меркурій «зупиниться» і піде у зворотному напрямку — його ретроградність триватиме до перших чисел жовтня. У цей період, за її словами, не варто розпочинати нічого важливого: не підписувати договори, не відкривати бізнес, не реєструвати фірми. Адже існує велика ймовірність, що всі ці важливі справи потрібно буде переробляти чи переглядати.

Фото Pixabay

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