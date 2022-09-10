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Україна

«Радує знищення «арти»: названо нові втрати ворога в Україні

12:00 10 вересня 2022
втрати

Минулої доби під час боїв українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів. Усього з моменту нападу росії на Україну втрати рашистів склали 52 250 солдатів, повідомили у Генштабі.

Окрім особового складу, загальні бойові втрати рф на 10 вересня орієнтовно склали:

- танків — 2136 (+14 за добу);

- бойових броньованих машин — 4584 (+9);

- артилерійських систем — 1259 (+22);

- РСЗВ — 311 (+5);

- засобів ППО — 162 (+3);

- вертольотів — 212 (+1);

- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 898 (+10);

- крилатих ракет — 215 (+1);

- автомобільної техніки та автоцистерн — 3426 (+27);

- спеціальної техніки — 114 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

У коментарях українці вітають ліквідацію путінських вояків, які принесли в Україну муки, страждання та вбивства. Також дякують ЗСУ за добре виконану роботу.

Нагадаємо, українські військові звільнили вже понад тисячу квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів. Сьогодні ЗСУ зайняли Куп'янськ, другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Над містом знову синьо-жовтий прапор.

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